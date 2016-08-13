Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Нефтехимик
Зенит-2 - Нефтехимик: обзор матча 13 августа 2016
Зенит-2
13.08.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 2
Завершен
Нефтехимик
48'
А. Гасилин
67'
М. Проничев
79'
Л. Решетников
90'
А. Бабырь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Нефтехимик
90'
ГОЛ! 2:2!
А. Бабырь
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Гасилин
89'
86'
Замена
А. Васильев
️️️️
Е. Тараканов
79'
ГОЛ! 2:1!
Л. Решетников
Замена
К. Лобов
️️️️
А. Евсеев
77'
Замена
П. Долгов
️️️️
Д. Ящук
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Проничев
67'
66'
Замена
Л. Решетников
️️️️
Б. Бойчук
62'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Кива
62'
Замена
А. Бабырь
️️️️
В. Чадов
ГОЛ! 1:0!
А. Гасилин
48'
Замена
М. Проничев
️️️️
И. Камышев
46'
Желтая карточка
В. Йованович
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
91
Данила Ящук
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
20
Андрей Кива
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
28
Евгений Духнов
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
3-2-4-1
23
Бабурин
33
Йованович
58
Зуев
51
Карпов
23
Чернов
52
Мильдзихов
91
Ящук
11
Камышев
94
Евсеев
40
Бавин
19
Гасилин
3-4-2-1
1
Самохвалов
3
Сурков
55
Тараканов
23
Кобахидзе
13
Замалиев
18
Корнилов
15
Маляка
11
Гаглоев
10
Бойчук
20
Кива
15
Чадов
19
Гасилин
26
Мустафин
26
Мустафин
19
Гасилин
11
Камышев
34
Проничев
34
Проничев
11
Камышев
94
Евсеев
55
Лобов
55
Лобов
94
Евсеев
91
Ящук
91
Долгов
91
Долгов
91
Ящук
10
Бойчук
23
Решетников
23
Решетников
10
Бойчук
20
Кива
20
Галиакберов
20
Галиакберов
20
Кива
55
Тараканов
17
Васильев
17
Васильев
55
Тараканов
15
Чадов
10
Бабырь
10
Бабырь
15
Чадов
Остались в запасе
Зенит-2
Нефтехимик
17
Кирилл Костин
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
28
Евгений Духнов
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
Остались в запасе
28
Евгений Духнов
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Зенит-2 - Нефтехимик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Зенит-2
Нефтехимик
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
19 сентября
3
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+