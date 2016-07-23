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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Нефтехимик
Динамо - Нефтехимик: обзор матча 23 июля 2016
Динамо
23.07.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
3 : 1
Завершен
Нефтехимик
6'
Г. Морозов
59'
А. Ташаев
67'
К. Панченко
64'
А. Гаглоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Нефтехимик
Замена
Е. Луценко
️️️️
К. Панченко
84'
Замена
А. Катрич
️️️️
И. Темников
76'
Замена
С. Драгун
️️️️
Ф. Бечирай
71'
70'
Замена
Д. Пытлев
️️️️
Л. Корнилов
ГОЛ! 3:1!
К. Панченко
67'
65'
Желтая карточка
Н. Замалиев
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Гаглоев
61'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 2:0!
А. Ташаев
59'
57'
Замена
Е. Духнов
️️️️
Д. Маляка
55'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Л. Решетников
Желтая карточка
А. Сапета
50'
20'
Желтая карточка
Л. Корнилов
ГОЛ! 1:0!
Г. Морозов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шунин
18
Морозов
21
Белоруков
8
Хольмен
32
Терехов
11
Темников
21
Зотов
41
Сапета
88
Ташаев
8
Панченко
9
Бечирай
3-5-2
1
Самохвалов
3
Сурков
55
Тараканов
23
Кобахидзе
13
Замалиев
23
Решетников
17
Васильев
15
Маляка
18
Корнилов
10
Бабырь
15
Чадов
11
Темников
77
Катрич
77
Катрич
11
Темников
9
Бечирай
21
Драгун
21
Драгун
9
Бечирай
8
Панченко
48
Луценко
48
Луценко
8
Панченко
23
Решетников
11
Гаглоев
11
Гаглоев
23
Решетников
15
Маляка
28
Духнов
28
Духнов
15
Маляка
17
Васильев
20
Галиакберов
20
Галиакберов
17
Васильев
18
Корнилов
38
Пытлев
38
Пытлев
18
Корнилов
Остались в запасе
Динамо
Нефтехимик
6
Максим Кузьмин
АП
88
Владислав Левин
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
88
Владислав Левин
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
Остались в запасе
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Динамо - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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