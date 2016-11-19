Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Балтика
Нефтехимик - Балтика: обзор матча 19 ноября 2016
Нефтехимик
19.11.2016, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Балтика
90'
Замена
В. Пономарев
️️️️
А. Сердюк
Желтая карточка
Л. Корнилов
86'
85'
Замена
К. Марущак
️️️️
В. Почивалин
77'
Замена
А. Елисеев
️️️️
П. Соломатин
Желтая карточка
Д. Кортава
76'
Замена
С. Матяш
️️️️
А. Васильев
75'
Замена
Д. Кортава
️️️️
Б. Бойчук
60'
46'
Замена
Р. Славнов
️️️️
К. Родионов
Желтая карточка
А. Бабырь
12'
5'
Желтая карточка
В. Крючков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Андрей Кива
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Евгений Цимбал
ОП
18
Эдуард Суханов
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Захаряк
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
28
Евгений Духнов
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
1-4-2-3
1
Самохвалов
3
Сурков
18
Корнилов
13
Замалиев
17
Васильев
23
Решетников
20
Кива
10
Бойчук
10
Бабырь
9
Муллин
20
Галиакберов
3-4-1-2
95
Вамбольт
22
Родионов
55
Крючков
81
Зимулька
13
Тимофеев
8
Цимбал
18
Суханов
13
Почивалин
93
Каленкович
31
Соломатин
7
Сердюк
10
Бойчук
34
Кортава
34
Кортава
10
Бойчук
17
Васильев
10
Матяш
10
Матяш
17
Васильев
7
Сердюк
19
Пономарев
19
Пономарев
7
Сердюк
13
Почивалин
18
Марущак
18
Марущак
13
Почивалин
31
Соломатин
4
Елисеев
4
Елисеев
31
Соломатин
22
Родионов
4
Славнов
4
Славнов
22
Родионов
Остались в запасе
Нефтехимик
Балтика
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
28
Евгений Духнов
ЦП
89
Федор Арсентьев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
17
Артем Макарчук
ЛЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Игорь Захаряк
Остались в запасе
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
28
Евгений Духнов
ЦП
89
Федор Арсентьев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
16
Михаил Барановский
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Игорь Захаряк
Статистика матча Нефтехимик - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Нефтехимик
Новости команд
Все
Нефтехимик
Балтика
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
«Балтика» назначила нового спортивного директора, который раньше работал со Слуцким
12:41
1
Талалаев вынес вердикт ЦСКА
10:57
8
Талалаев оплатил операцию лучшему бомбардиру в истории «Балтики»
Вчера, 14:47
3
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
«Балтика» назначила нового спортивного директора, который раньше работал со Слуцким
12:41
1
Талалаев вынес вердикт ЦСКА
10:57
8
Талалаев оплатил операцию лучшему бомбардиру в истории «Балтики»
Вчера, 14:47
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+