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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Волгарь
Нефтехимик - Волгарь: обзор матча 19 марта 2017
Нефтехимик
19.03.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 0
Завершен
Волгарь
6'
А. Бабырь
51'
Е. Сорокин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Волгарь
Замена
С. Матяш
️️️️
А. Бабырь
90'
87'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Р. Акбашев
Замена
С. Морозов
️️️️
Б. Давлатов
82'
80'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
Р. Газзаев
Желтая карточка
А. Бабырь
69'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Б. Бойчук
63'
61'
Замена
В. Камилов
️️️️
Ш. Бибилов
59'
Замена
А. Болонин
️️️️
С. Гаракоев
Желтая карточка
Р. Галиакберов
52'
ГОЛ! 2:0!
Е. Сорокин
51'
31'
Желтая карточка
Р. Акбашев
12'
Желтая карточка
С. Таказов
ГОЛ! 1:0!
А. Бабырь
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Денис Книга
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
11
Александр Гаглоев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
18
Владислав Камилов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Книга
3
Сурков
55
Тараканов
28
Сорокин
2
Петролай
11
Давлатов
18
Корнилов
15
Маляка
10
Бойчук
10
Бабырь
20
Галиакберов
3-2-4-1
24
Терновский
70
Кабутов
30
Таказов
85
Григорьев
11
Сутормин
13
Калинин
33
Гаракоев
9
Веркашанский
10
Газзаев
99
Акбашев
21
Бибилов
10
Бойчук
10
Гелоян
10
Гелоян
10
Бойчук
11
Давлатов
2
Морозов
2
Морозов
11
Давлатов
10
Бабырь
10
Матяш
10
Матяш
10
Бабырь
99
Акбашев
92
Скворцов
92
Скворцов
99
Акбашев
33
Гаракоев
11
Болонин
11
Болонин
33
Гаракоев
21
Бибилов
18
Камилов
18
Камилов
21
Бибилов
10
Газзаев
26
Отставнов
26
Отставнов
10
Газзаев
Остались в запасе
Нефтехимик
Волгарь
11
Александр Гаглоев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
30
Дмитрий Саганович
ВР
99
Михаил Жабкин
ЦФ
15
Константин Плиев
ЦЗ
Остались в запасе
11
Александр Гаглоев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
99
Михаил Жабкин
ЦФ
15
Константин Плиев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Нефтехимик - Волгарь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Рубин
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