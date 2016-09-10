Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Факел
Нефтехимик - Факел: обзор матча 10 сентября 2016
Нефтехимик
10.09.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 2
Завершен
Факел
90'
Л. Решетников
71'
Р. Болов
83'
Р. Болов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Факел
ГОЛ! 1:2!
Л. Решетников
90'
83'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Болов
81'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Бирюков
Желтая карточка
Д. Маляка
80'
71'
ГОЛ! 0:1!
Р. Болов
Замена
В. Чадов
️️️️
Д. Кортава
65'
64'
Замена
И. Альшин
️️️️
И. Лукьяновс
Замена
А. Кива
️️️️
А. Бабырь
64'
Замена
С. Матяш
️️️️
В. Соболев
59'
46'
Замена
Р. Болов
️️️️
Н. Саталкин
46'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
И. Нагибин
42'
Желтая карточка
И. Лукьяновс
Желтая карточка
Л. Корнилов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
18
Лев Корнилов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Андрей Кива
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артур Рылов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-4-3
1
Самохвалов
38
Пытлев
3
Сурков
2
Морозов
19
Соболев
28
Духнов
15
Маляка
23
Решетников
34
Кортава
10
Бабырь
20
Галиакберов
4-4-1-1
1
Саутин
93
Бурнаш
29
Шахов
55
Осипенко
71
Багаев
9
Нагибин
27
Мурнин
10
Лукьяновс
9
Соловьев
87
Саталкин
17
Бирюков
10
Бабырь
20
Кива
20
Кива
10
Бабырь
34
Кортава
15
Чадов
15
Чадов
34
Кортава
19
Соболев
10
Матяш
10
Матяш
19
Соболев
10
Лукьяновс
10
Альшин
10
Альшин
10
Лукьяновс
9
Нагибин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
9
Нагибин
17
Бирюков
7
Козлов
7
Козлов
17
Бирюков
87
Саталкин
88
Болов
88
Болов
87
Саталкин
Остались в запасе
Нефтехимик
Факел
18
Лев Корнилов
ЦП
89
Федор Арсентьев
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
16
Александр Кобзев
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
18
Лев Корнилов
ЦП
89
Федор Арсентьев
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Нефтехимик - Факел
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтехимик
Новости команд
Все
Нефтехимик
Факел
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+