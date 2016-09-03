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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Нефтехимик
Спартак-Нальчик - Нефтехимик: обзор матча 03 сентября 2016
Спартак-Нальчик
03.09.2016, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ, 11 тур
3 : 2
Завершен
Нефтехимик
14'
А. Бажев
55'
Х. Ахриев
71'
Х. Ахриев
18'
Р. Галиакберов
70'
Р. Галиакберов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Нефтехимик
Замена
З. Макоев
️️️️
Х. Ахриев
86'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
А. Соблиров
82'
74'
Замена
В. Соболев
️️️️
Б. Бойчук
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Д. Войнов
74'
72'
Желтая карточка
Н. Замалиев
ГОЛ! 3:2!
Х. Ахриев
71'
70'
ГОЛ! 2:2!
Р. Галиакберов
Замена
А. Ахъядов
️️️️
Ш. Мухаммад
63'
62'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
С. Матяш
ГОЛ! 2:1!
Х. Ахриев
55'
45'
Замена
Е. Духнов
️️️️
М. Кобахидзе
27'
Замена
А. Бабырь
️️️️
А. Кива
18'
ГОЛ! 1:1!
Р. Галиакберов
Желтая карточка
А. Бажев
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Бажев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Андрей Кива
АП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Спартак-Нальчик
31
Имран Карданов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
4-1-3-2
1
Антипов
5
Семенов
7
Соблиров
4
Дашаев
3
Мурачев
34
Дроздов
21
Ахриев
17
Мухаммад
21
Войнов
9
Гугуев
9
Бажев
3-4-1-2
1
Самохвалов
2
Морозов
3
Сурков
23
Кобахидзе
18
Корнилов
15
Маляка
17
Васильев
13
Замалиев
20
Кива
10
Матяш
20
Галиакберов
21
Войнов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
21
Войнов
21
Ахриев
88
Макоев
88
Макоев
21
Ахриев
7
Соблиров
91
Кузнецов
91
Кузнецов
7
Соблиров
17
Мухаммад
33
Ахъядов
33
Ахъядов
17
Мухаммад
23
Кобахидзе
28
Духнов
28
Духнов
23
Кобахидзе
10
Матяш
10
Бойчук
10
Бойчук
10
Матяш
Бойчук
19
Соболев
19
Соболев
Бойчук
20
Кива
10
Бабырь
10
Бабырь
20
Кива
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Нефтехимик
31
Имран Карданов
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
89
Федор Арсентьев
ВР
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
31
Имран Карданов
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
26
Альберт Богатырев
ЦП
Остались в запасе
89
Федор Арсентьев
ВР
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Спартак-Нальчик - Нефтехимик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Спартак
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