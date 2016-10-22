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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Тюмень
Нефтехимик - Тюмень: обзор матча 22 октября 2016
Нефтехимик
22.10.2016, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 1
Завершен
Тюмень
79'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Тюмень
90'
Замена
Р. Локтионов
️️️️
Х. Мамтов
86'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Д. Кленкин
82'
Желтая карточка
А. Шляпкин
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Бабырь
81'
79'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мамтов
Замена
А. Кива
️️️️
Д. Кортава
72'
65'
Замена
С. Таказов
️️️️
А. Пустозеров
Замена
В. Соболев
️️️️
Л. Решетников
64'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
Е. Духнов
58'
46'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
Е. Духнов
45'
43'
Желтая карточка
Д. Гузь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
28
Евгений Духнов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
20
Андрей Кива
АП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4-3-3
1
Самохвалов
23
Кобахидзе
69
Погорельцев
55
Тараканов
3
Сурков
28
Духнов
13
Замалиев
23
Решетников
9
Муллин
34
Кортава
10
Бабырь
3-5-1-1
35
Смирнов
55
Гузь
77
Павленко
90
Шакуро
4
Пустозеров
13
Шляпкин
27
Чудин
3
Ахмедов
4
Кленкин
7
Чуканов
9
Мамтов
28
Духнов
20
Галиакберов
20
Галиакберов
28
Духнов
23
Решетников
19
Соболев
19
Соболев
23
Решетников
34
Кортава
20
Кива
20
Кива
34
Кортава
10
Бабырь
15
Чадов
15
Чадов
10
Бабырь
4
Пустозеров
30
Таказов
30
Таказов
4
Пустозеров
9
Мамтов
4
Локтионов
4
Локтионов
9
Мамтов
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
4
Кленкин
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
4
Кленкин
Остались в запасе
Нефтехимик
Тюмень
18
Лев Корнилов
ЦП
89
Федор Арсентьев
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
35
Игорь Телков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
18
Лев Корнилов
ЦП
89
Федор Арсентьев
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Нефтехимик - Тюмень
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Нефтехимик
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