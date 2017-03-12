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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Нефтехимик
Мордовия - Нефтехимик: обзор матча 12 марта 2017
Мордовия
12.03.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
18'
А. Багаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Нефтехимик
90'
Замена
К. Муллин
️️️️
Б. Бойчук
Замена
В. Сысуев
️️️️
П. Игнатович
90'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
И. Петров
78'
72'
Замена
Д. Кортава
️️️️
Р. Галиакберов
Замена
А. Молодцов
️️️️
С. Захарченко
72'
71'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Бабырь
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Алхазов
59'
38'
Замена
Д. Пытлев
️️️️
Л. Корнилов
37'
Желтая карточка
Р. Галиакберов
ГОЛ! 1:0!
А. Багаев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
94
Станислав Захарченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Нефтехимик
1
Денис Книга
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
18
Лев Корнилов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Мордовия
35
Роман Калюжный
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-4-2
23
Леонов
5
Багаев
4
Чалов
19
Осипов
29
Игнатович
10
Петров
33
Кренделев
94
Захарченко
13
Алхазов
10
Амбарцумян
3-1-3-1-2
1
Книга
3
Сурков
55
Тараканов
28
Сорокин
2
Петролай
18
Корнилов
11
Давлатов
15
Маляка
10
Бойчук
10
Бабырь
20
Галиакберов
29
Игнатович
10
Сысуев
10
Сысуев
29
Игнатович
94
Захарченко
27
Молодцов
27
Молодцов
94
Захарченко
13
Алхазов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
13
Алхазов
10
Петров
11
Дегтярев
11
Дегтярев
10
Петров
10
Бабырь
10
Гелоян
10
Гелоян
10
Бабырь
18
Корнилов
38
Пытлев
38
Пытлев
18
Корнилов
20
Галиакберов
34
Кортава
34
Кортава
20
Галиакберов
10
Бойчук
9
Муллин
9
Муллин
10
Бойчук
Остались в запасе
Мордовия
Нефтехимик
35
Роман Калюжный
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Мордовия - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
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