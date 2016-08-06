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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Cибирь
Нефтехимик - Cибирь: обзор матча 06 августа 2016
Нефтехимик
06.08.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Cибирь
12'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Cибирь
90'
+2
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Н. Глушков
Желтая карточка
А. Гаглоев
90'
89'
Замена
В. Азаров
️️️️
Э. Богданов
84'
Желтая карточка
Н. Глушков
Замена
Д. Маляка
️️️️
Е. Духнов
76'
75'
Замена
Е. Качан
️️️️
А. Гладышев
Замена
Б. Бойчук
️️️️
Р. Галиакберов
73'
Замена
А. Бабырь
️️️️
В. Чадов
64'
62'
Замена
Э. Богданов
️️️️
М. Андреев
Замена
Л. Решетников
️️️️
А. Васильев
57'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Вотинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
47
Никита Глушков
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
44
Руслан Имаев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
23
Леонид Решетников
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
3-5-2
1
Самохвалов
23
Кобахидзе
55
Тараканов
3
Сурков
11
Гаглоев
13
Замалиев
28
Духнов
17
Васильев
18
Корнилов
15
Чадов
20
Галиакберов
4-4-1-1
22
Цыган
28
Магаль
3
Плопа
29
Мищенко
4
Выходил
4
Рухаиа
47
Глушков
37
Чеботару
5
Гладышев
77
Андреев
45
Вотинов
17
Васильев
23
Решетников
23
Решетников
17
Васильев
20
Галиакберов
10
Бойчук
10
Бойчук
20
Галиакберов
28
Духнов
15
Маляка
15
Маляка
28
Духнов
15
Чадов
10
Бабырь
10
Бабырь
15
Чадов
47
Глушков
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
47
Глушков
Богданов
99
Азаров
99
Азаров
Богданов
77
Андреев
7
Богданов
7
Богданов
77
Андреев
5
Гладышев
80
Качан
80
Качан
5
Гладышев
Остались в запасе
Нефтехимик
Cибирь
44
Руслан Имаев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
44
Руслан Имаев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Нефтехимик - Cибирь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Нефтехимик
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