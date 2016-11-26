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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Нефтехимик
Cибирь - Нефтехимик: обзор матча 26 ноября 2016
Cибирь
26.11.2016, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
27'
Е. Чеботару
78'
Е. Чеботару
66'
Н. Замалиев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Нефтехимик
Замена
Р. Беляев
️️️️
Г. Рухаиа
90'
+1
80'
Замена
Д. Кортава
️️️️
Р. Галиакберов
ГОЛ! 2:1!
Е. Чеботару
78'
75'
Желтая карточка
К. Муллин
Замена
А. Овсепян
️️️️
М. Андреев
72'
Замена
А. Коржунов
️️️️
Н. Глушков
68'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Замалиев
64'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
А. Васильев
57'
Замена
А. Бабырь
️️️️
Д. Маляка
56'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Кива
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
В. Азаров
37'
ГОЛ! 1:0!
Е. Чеботару
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Андрей Кива
АП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
28
Руслан Магаль
ПЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
10
Богдан Бойчук
ПВ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
3-4-1-2
22
Цыган
5
Кушнирук
29
Мищенко
80
Качан
5
Гладышев
8
Макаренко
37
Чеботару
47
Глушков
77
Андреев
45
Вотинов
99
Азаров
3-5-1-1
1
Самохвалов
38
Пытлев
55
Тараканов
3
Сурков
13
Замалиев
18
Корнилов
15
Маляка
17
Васильев
23
Решетников
20
Кива
20
Галиакберов
77
Андреев
95
Овсепян
95
Овсепян
77
Андреев
47
Глушков
17
Коржунов
17
Коржунов
47
Глушков
99
Азаров
4
Рухаиа
4
Рухаиа
99
Азаров
Рухаиа
7
Беляев
7
Беляев
Рухаиа
17
Васильев
10
Бойчук
10
Бойчук
17
Васильев
15
Маляка
10
Бабырь
10
Бабырь
15
Маляка
20
Кива
9
Муллин
9
Муллин
20
Кива
20
Галиакберов
34
Кортава
34
Кортава
20
Галиакберов
Остались в запасе
Cибирь
Нефтехимик
28
Руслан Магаль
ПЗ
25
Илья Трунин
ВР
89
Федор Арсентьев
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
28
Руслан Магаль
ПЗ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
89
Федор Арсентьев
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Cибирь - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
РФЦ Заря
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