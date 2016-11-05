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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Нефтехимик
СКА-Хабаровск - Нефтехимик: обзор матча 05 ноября 2016
СКА-Хабаровск
05.11.2016, суббота, 09:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
35'
А. Кацаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Нефтехимик
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Кацаев
75'
74'
Замена
Л. Решетников
️️️️
А. Бабырь
63'
Замена
К. Муллин
️️️️
Л. Корнилов
Замена
Н. Калинский
️️️️
Р. Корян
55'
Желтая карточка
Э. Булия
51'
Замена
А. Киреев
️️️️
И. Эдиев
46'
Замена
Э. Булия
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
37'
35'
Замена
А. Кива
️️️️
Д. Пытлев
ГОЛ! 1:0!
А. Кацаев
35'
Желтая карточка
И. Эдиев
33'
20'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
В. Чадов
Желтая карточка
Р. Корян
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
СКА-Хабаровск
56
Александр Довбня
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Андрей Кива
АП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
2-1-3-1-3
55
Криворучко
5
Эдиев
3
Удалый
18
Карасев
30
Друзин
2
Димидко
10
Кацаев
60
Казанков
26
Черевко
9
Корян
23
Лескано
4-3-3
1
Самохвалов
38
Пытлев
69
Погорельцев
55
Тараканов
23
Кобахидзе
13
Замалиев
18
Корнилов
15
Маляка
34
Кортава
15
Чадов
10
Бабырь
10
Кацаев
10
Никифоров
10
Никифоров
10
Кацаев
5
Эдиев
88
Киреев
88
Киреев
5
Эдиев
9
Корян
78
Калинский
78
Калинский
9
Корян
23
Лескано
91
Булия
91
Булия
23
Лескано
15
Чадов
20
Галиакберов
20
Галиакберов
15
Чадов
10
Бабырь
23
Решетников
23
Решетников
10
Бабырь
38
Пытлев
20
Кива
20
Кива
38
Пытлев
18
Корнилов
9
Муллин
9
Муллин
18
Корнилов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
56
Александр Довбня
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
89
Федор Арсентьев
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
89
Федор Арсентьев
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Нефтехимик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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