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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Нефтехимик
Тосно - Нефтехимик: обзор матча 15 октября 2016
Тосно
15.10.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
4 : 2
Завершен
Нефтехимик
35'
Е. Марков
52'
Е. Марков
82'
В. Галиулин
85'
А. Кутьин
75'
А. Кива
87'
В. Чадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Нефтехимик
Замена
С. Причиненко
️️️️
В. Галиулин
89'
87'
Желтая карточка
В. Соболев
87'
ГОЛ! 4:2!
В. Чадов
ГОЛ! 4:1!
А. Кутьин
85'
ГОЛ! 3:1!
В. Галиулин
82'
Замена
А. Милевский
️️️️
Е. Марков
76'
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Кива
74'
Замена
Л. Решетников
️️️️
А. Кива
Замена
М. Палиенко
️️️️
Д. Богаев
69'
67'
Замена
В. Чадов
️️️️
К. Муллин
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Заболотный
67'
64'
Замена
В. Соболев
️️️️
Д. Пытлев
56'
Желтая карточка
Л. Корнилов
54'
Замена
Д. Кортава
️️️️
Р. Галиакберов
ГОЛ! 2:0!
Е. Марков
52'
Желтая карточка
К. Гарбуз
42'
38'
Желтая карточка
М. Кобахидзе
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
20
Андрей Кива
АП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
99
Максим Палиенко
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-4-2
25
Нигматуллин
2
Аравин
20
Дугалич
25
Буйволов
19
Гарбуз
9
Мухаметшин
8
Чиркин
88
Богаев
21
Галиулин
91
Заболотный
20
Марков
3-2-2-1-2
1
Самохвалов
3
Сурков
69
Погорельцев
55
Тараканов
38
Пытлев
23
Кобахидзе
18
Корнилов
28
Духнов
20
Кива
9
Муллин
20
Галиакберов
21
Галиулин
23
Причиненко
23
Причиненко
21
Галиулин
88
Богаев
99
Палиенко
99
Палиенко
88
Богаев
20
Марков
0
Милевский
0
Милевский
20
Марков
91
Заболотный
48
Кутьин
48
Кутьин
91
Заболотный
20
Кива
23
Решетников
23
Решетников
20
Кива
38
Пытлев
19
Соболев
19
Соболев
38
Пытлев
20
Галиакберов
34
Кортава
34
Кортава
20
Галиакберов
9
Муллин
15
Чадов
15
Чадов
9
Муллин
Остались в запасе
Тосно
Нефтехимик
13
Павел Киреенко
ЛВ
1
Эдуард Байчора
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
89
Федор Арсентьев
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
13
Павел Киреенко
ЛВ
1
Эдуард Байчора
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
89
Федор Арсентьев
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Тосно - Нефтехимик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Кировец
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