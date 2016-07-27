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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Химки
Нефтехимик - Химки: обзор матча 27 июля 2016
Нефтехимик
27.07.2016, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Химки
75'
Л. Решетников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Химки
90'
+1
Желтая карточка
К. Заика
90'
Вторая желтая
Н. Лапин
78'
Замена
И. Чернышов
️️️️
Д. Малания
Замена
Д. Пытлев
️️️️
Л. Корнилов
77'
76'
Желтая карточка
Н. Лапин
ГОЛ! 1:0!
Л. Решетников
75'
Желтая карточка
Н. Замалиев
72'
64'
Замена
М. Петрусев
️️️️
Я. Казаев
63'
Желтая карточка
А. Мостовой
Замена
Е. Духнов
️️️️
А. Васильев
63'
Замена
Л. Решетников
️️️️
Д. Маляка
63'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Бабырь
55'
53'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Д. Ахба
Желтая карточка
Н. Сурков
48'
Желтая карточка
Д. Маляка
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
23
Леонид Решетников
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
10
Никита Кирсанов
АП
3-5-2
1
Самохвалов
23
Кобахидзе
55
Тараканов
3
Сурков
11
Гаглоев
13
Замалиев
17
Васильев
15
Маляка
18
Корнилов
15
Чадов
10
Бабырь
3-2-3-2
1
Цицилин
20
Малания
26
Чернышов
5
Шумских
9
Лапин
27
Заика
77
Гащенков
4
Тюнин
53
Казаев
20
Ахба
11
Кузьмичев
10
Бабырь
20
Галиакберов
20
Галиакберов
10
Бабырь
15
Маляка
23
Решетников
23
Решетников
15
Маляка
17
Васильев
28
Духнов
28
Духнов
17
Васильев
18
Корнилов
38
Пытлев
38
Пытлев
18
Корнилов
53
Казаев
8
Петрусев
8
Петрусев
53
Казаев
20
Ахба
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Ахба
Остались в запасе
Нефтехимик
Химки
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
10
Никита Кирсанов
АП
2
Василий Черов
ПЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
2
Василий Черов
ПЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Нефтехимик - Химки
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Нефтехимик
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