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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Нефтехимик
Волгарь - Нефтехимик: обзор матча 21 августа 2016
Волгарь
21.08.2016, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
3 : 0
Завершен
Нефтехимик
1'
С. Веркашанский
42'
Р. Акбашев
55'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Нефтехимик
Желтая карточка
А. Сутормин
90'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Р. Акбашев
74'
69'
Замена
Е. Духнов
️️️️
Д. Маляка
Замена
А. Радченко
️️️️
С. Веркашанский
63'
Желтая карточка
М. Жестоков
59'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Болонин
57'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Дышеков
56'
ГОЛ! 3:0!
Р. Акбашев
55'
46'
Замена
А. Бабырь
️️️️
А. Кива
46'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
В. Чадов
ГОЛ! 2:0!
Р. Акбашев
42'
Желтая карточка
С. Веркашанский
29'
13'
Замена
Л. Решетников
️️️️
А. Гаглоев
ГОЛ! 1:0!
С. Веркашанский
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
20
Андрей Кива
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
23
Леонид Решетников
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
3-4-2-1
71
Бучнев
23
Зуйков
66
Жестоков
76
Стешин
11
Сутормин
33
Дышеков
18
Шалаев
7
Зураев
9
Веркашанский
99
Акбашев
11
Болонин
3-4-2-1
1
Самохвалов
3
Сурков
55
Тараканов
23
Кобахидзе
18
Корнилов
13
Замалиев
15
Маляка
11
Гаглоев
10
Бойчук
20
Кива
15
Чадов
99
Акбашев
99
Жабкин
99
Жабкин
99
Акбашев
11
Болонин
70
Кабутов
70
Кабутов
11
Болонин
33
Дышеков
9
Яковлев
9
Яковлев
33
Дышеков
9
Веркашанский
27
Радченко
27
Радченко
9
Веркашанский
11
Гаглоев
23
Решетников
23
Решетников
11
Гаглоев
15
Чадов
20
Галиакберов
20
Галиакберов
15
Чадов
15
Маляка
28
Духнов
28
Духнов
15
Маляка
20
Кива
10
Бабырь
10
Бабырь
20
Кива
Остались в запасе
Волгарь
Нефтехимик
92
Алексей Скворцов
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Волгарь - Нефтехимик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
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