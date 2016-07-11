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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Нефтехимик
Енисей - Нефтехимик: обзор матча 11 июля 2016
Енисей
11.07.2016, понедельник, 15:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
33'
Н. Сурков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Нефтехимик
Замена
А. Алиев
️️️️
Н. Чичерин
81'
Желтая карточка
Р. Колев
80'
Желтая карточка
И. Кухарчук
76'
74'
Замена
Р. Имаев
️️️️
А. Бабырь
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Коротаев
71'
69'
Замена
Л. Решетников
️️️️
Д. Маляка
Замена
И. Кухарчук
️️️️
И. Гелоян
66'
60'
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
В. Чадов
Замена
А. Ломакин
️️️️
М. Семакин
55'
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сурков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
44
Руслан Имаев
ЦЗ
23
Леонид Решетников
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Вавилин
2
Кичин
23
Чернов
15
Колев
4
Чичерин
64
Ланин
10
Исаев
83
Харитонов
14
Семакин
10
Гелоян
24
Коротаев
4-4-2
1
Самохвалов
2
Морозов
3
Сурков
55
Тараканов
38
Пытлев
28
Духнов
18
Корнилов
15
Маляка
13
Замалиев
15
Чадов
10
Бабырь
14
Семакин
90
Ломакин
90
Ломакин
14
Семакин
4
Чичерин
10
Алиев
10
Алиев
4
Чичерин
10
Гелоян
44
Кухарчук
44
Кухарчук
10
Гелоян
24
Коротаев
32
Козлов
32
Козлов
24
Коротаев
10
Бабырь
44
Имаев
44
Имаев
10
Бабырь
15
Маляка
23
Решетников
23
Решетников
15
Маляка
15
Чадов
20
Галиакберов
20
Галиакберов
15
Чадов
Остались в запасе
Енисей
Нефтехимик
1
Михаил Опарин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
27
Михаил Комаров
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Енисей - Нефтехимик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Центральный
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