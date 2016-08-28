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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Кубань (ЛФЛ)
Нефтехимик - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 28 августа 2016
Нефтехимик
28.08.2016, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 4
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
64'
Л. Решетников
24'
В. Лобкарев
58'
В. Лобкарев
74'
В. Ильин
90+3'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Кубань (ЛФЛ)
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
В. Обухов
90'
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Гай
87'
Замена
С. Гогниев
️️️️
М. Житнев
82'
Замена
Н. Маляров
️️️️
В. Лобкарев
74'
ГОЛ! 1:3!
В. Ильин
Замена
А. Кива
️️️️
Д. Маляка
67'
65'
Замена
В. Обухов
️️️️
А. Хубулов
ГОЛ! 1:2!
Л. Решетников
64'
59'
Желтая карточка
М. Житнев
58'
ГОЛ! 0:2!
В. Лобкарев
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Бабырь
55'
Замена
В. Чадов
️️️️
Е. Духнов
55'
Замена
Л. Решетников
️️️️
Б. Бойчук
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Лобкарев
Желтая карточка
Е. Духнов
15'
Желтая карточка
А. Бабырь
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
88
Мозес Олоя
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Нефтехимик
27
Михаил Комаров
ВР
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
23
Леонид Решетников
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Андрей Кива
АП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Максим Майрович
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
3-4-1-2
1
Самохвалов
23
Кобахидзе
55
Тараканов
3
Сурков
13
Замалиев
18
Корнилов
15
Маляка
28
Духнов
10
Бойчук
10
Бабырь
10
Матяш
4-4-1-1
39
Фролов
31
Зотов
5
Армаш
26
Бендзь
33
Гапон
88
Олоя
99
Житнев
19
Гай
88
Хубулов
52
Лобкарев
98
Ильин
10
Бабырь
20
Галиакберов
20
Галиакберов
10
Бабырь
10
Бойчук
23
Решетников
23
Решетников
10
Бойчук
15
Маляка
20
Кива
20
Кива
15
Маляка
28
Духнов
15
Чадов
15
Чадов
28
Духнов
19
Гай
28
Байрыев
28
Байрыев
19
Гай
52
Лобкарев
7
Маляров
7
Маляров
52
Лобкарев
99
Житнев
2
Гогниев
2
Гогниев
99
Житнев
88
Хубулов
13
Обухов
13
Обухов
88
Хубулов
Остались в запасе
Нефтехимик
Кубань (ЛФЛ)
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
1
Дмитрий Стажила
ВР
92
Артем Щадин
АП
10
Максим Майрович
ЦФ
Остались в запасе
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Стажила
ВР
92
Артем Щадин
АП
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Нефтехимик - Кубань (ЛФЛ)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Нефтехимик
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