Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жена Мота - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Жена
    Фамилия Мота
    Команда Интер
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 октября 1993 (29 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Интер 2:0 Филадельфия Юнион США. МЛС, 2 тур
    77'
    26.02.2023 1' - 90' Интер 2:0 Монреаль Импакт США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Интер (Майами) 2:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    77'
    26.02.2023 1' -90' Интер (Майами) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    • Читайте нас: 
    11