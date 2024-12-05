Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жена Мота - статистика

Завершил карьеру
15 октября 1993 (32), Сан-Паулу
#10 | Полузащитник
172 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
1 : 1
05.12.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
2 : 0
02.12.2024
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Витория
1 : 2
09.11.2024
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
03.11.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Витория
2 : 1
26.10.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Витория
1 : 0
19.10.2024
Брагантино
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
05.10.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Интернасьонал
3 : 1
30.09.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Витория
1 : 0
21.09.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 2
14.09.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
2 : 1
26.08.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
2 : 2
20.08.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
2 : 0
11.08.2024
Витория
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
1 : 0
03.08.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 2
25.07.2024
Фламенго
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
2 : 0
21.07.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
3 : 1
18.07.2024
Витория
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
0 : 1
12.07.2024
Ботафого
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Витория
2 : 1
08.07.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
3 : 2
05.07.2024
Витория
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Витория
0 : 1
01.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.06.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Брагантино
2 : 1
24.06.2024
Витория
1' - 90'
17'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
4 : 2
21.06.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Витория
2 : 1
16.06.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Жувентуде
1 : 1
12.06.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
06.06.2024
Витория
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Витория
0 : 2
01.06.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.05.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Витория
1 : 3
05.05.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
Был в запасе
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
1
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
8
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
30
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+