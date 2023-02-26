Жена Мота - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Жена
|Фамилия
|Мота
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Жена
|Фамилия
|Мота
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Интер
|2:0
|Филадельфия Юнион
|США. МЛС, 2 тур
|77'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Интер
|2:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|77'
|26.02.2023
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)