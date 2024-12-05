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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Гремио
Витория - Гремио: обзор матча 05 декабря 2024
Витория
05.12.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
67'
Алеррандро
37'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Гремио
Замена
Эвералдо
️️️️
Г. Силва
76'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Р. Риллер
76'
Замена
W. Lepo
️️️️
R. Cáceres
76'
75'
Желтая карточка
Рейналдо
71'
Замена
Доди
️️️️
Ж. Педро
71'
Замена
Эденилсон
️️️️
К. Павон
ГОЛ! 1:1!
Алеррандро
Пас отдал
R. Cáceres
67'
62'
Замена
А. Эдвард
️️️️
M. Monsalve
Желтая карточка
Нерис
51'
46'
Замена
C.
️️️️
А. Маркесин
Замена
К. Эдуардо
️️️️
E.
46'
45'
+3
Желтая карточка
А. Маркесин
37'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Пас отдал
К. Павон
34'
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
А. Аравена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
29
Виллиан Оливейра
ОП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
28
Александр Аравена
ЦФ
34
Miguel Monsalve
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
33
Луан
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
34
Igor Schlemper
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
17
Доди
ОП
35
Рональд
ОП
88
Эденилсон
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
14
Натан
АП
47
Алиссон Эдвард
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
3-4-1-2
1
43
77
Нерис
3
Леонардо
16
Эстевес
28
Риллер
29
Оливейра
27
19
Силва
39
Жандерсон
9
Алеррандро
4-2-4
1
Маркесин
18
Педро
30
Кайо
21
Жемерсон
6
Рейналдо
20
Вилласанти
6
Виларди
22
Брейтуэйт
7
Павон
34
28
Аравена
27
97
97
27
28
Риллер
36
Машадо
36
Машадо
28
Риллер
19
Силва
37
Эвералдо
37
Эвералдо
19
Силва
43
96
Эдуардо
96
Эдуардо
43
34
47
Эдвард
47
Эдвард
34
1
Маркесин
97
97
1
Маркесин
18
Педро
17
Доди
17
Доди
18
Педро
7
Павон
88
Эденилсон
88
Эденилсон
7
Павон
28
Аравена
19
Кристальдо
19
Кристальдо
28
Аравена
Остались в запасе
Витория
Гремио
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
33
Луан
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
34
Igor Schlemper
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
33
Луан
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
34
Igor Schlemper
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Витория - Гремио
2
2
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
10
Офсайды
3
0
Количество передач
439
487
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
13
3
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.64
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
- : -
03.12.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
2 : 3
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
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