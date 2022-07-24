Эрик Ремеди - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Ремеди
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Ремеди
|Команда
|Сан-Хосе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Хосе
|25
|0
|0
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|02.10.2022
|73' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|25.09.2022
|58' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|84'
|15.09.2022
|1' -72'
|Колорадо (Денвер)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|49'
|11.09.2022
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|6:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|05.09.2022
|1' -70'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:0
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|21.08.2022
|69' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|74'
|31.07.2022
|1' -65'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|24.07.2022
|1' -61'
|Портленд (Портленд)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|53'
|18.07.2022
|1' -82'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|14.07.2022
|1' -63'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|10.07.2022
|82' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Чикаго Файр (Чикаго)
|12.06.2022
|1' -76'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|0:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|68'
|29.05.2022
|1' -85'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|23.05.2022
|1' -79'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|19.05.2022
|1' -88'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|3:2
|Портленд (Портленд)
|59'
|15.05.2022
|1' -53'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|3:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|08.05.2022
|76' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:0
|Колорадо (Денвер)
|01.05.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|3:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|24.04.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|4:3
|Сиэтл (Сиэтл)
|67'
|16.04.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.04.2022
|64' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|4:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|03.04.2022
|90' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Остин (Остин)
|20.03.2022
|1' -69'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|13.03.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|26'
|06.03.2022
|1' -46'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|3:3
|Коламбус (Коламбус)
|16'
|27.02.2022
|1' -65'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:3
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)