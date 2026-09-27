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Уругвай. Примера
Команды
Пеньяроль
Эрик Ремеди
Статистика
€ 1 млн
Эрик Ремеди - статистика
Пеньяроль
4 июня 1995 (31), Парана
#5 | Полузащитник
169 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 8 тур
Пеньяроль
2 : 1
27.09.2026
Бостон Ривер
1' - 90'
38'
Уругвай. Примера, 7 тур
Серро
1 : 2
19.09.2026
Пеньяроль
1' - 90'
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
0 : 4
05.09.2026
Пеньяроль
1' - 60'
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Уругвай. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2025
Уругвай. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Кубок Либертадорес 2024
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Хосе
25
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Сиэтл
2 : 2
10.10.2022
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Сан-Хосе
2 : 0
02.10.2022
Миннесота Юнайтед
73' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Хосе
2 : 3
25.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
58' - 90'
84'
США. МЛС, 44 тур
Колорадо
2 : 1
15.09.2022
Сан-Хосе
1' - 72'
49'
США. МЛС, 42 тур
Цинциннати
6 : 0
11.09.2022
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Сан-Хосе
2 : 0
05.09.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 70'
США. МЛС, 38 тур
Канзаc Сити
1 : 0
28.08.2022
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Сан-Хосе
2 : 1
21.08.2022
Лос-Анджелес
69' - 90'
74'
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
2 : 2
31.07.2022
Реал Солт-Лейк
1' - 65'
США. МЛС, 31 тур
Портленд
2 : 1
24.07.2022
Сан-Хосе
1' - 61'
53'
США. МЛС, 29 тур
Сан-Хосе
1 : 2
18.07.2022
Динамо Хьюстон
1' - 82'
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
14.07.2022
Сан-Хосе
1' - 63'
США. МЛС, 27 тур
Торонто
2 : 2
10.07.2022
Сан-Хосе
82' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Хосе
2 : 1
04.07.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Нэшвилл
0 : 0
12.06.2022
Сан-Хосе
1' - 76'
68'
США. МЛС, 19 тур
Лос-Анджелес
3 : 2
29.05.2022
Сан-Хосе
1' - 85'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Хосе
1 : 1
23.05.2022
Канзаc Сити
1' - 79'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
3 : 2
19.05.2022
Портленд
1' - 88'
59'
США. МЛС, 15 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
15.05.2022
Сан-Хосе
1' - 53'
США. МЛС, 13 тур
Сан-Хосе
1 : 0
08.05.2022
Колорадо
76' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
01.05.2022
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
4 : 3
24.04.2022
Сиэтл
1' - 90'
67'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
2 : 2
16.04.2022
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
4 : 3
10.04.2022
Сан-Хосе
64' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Сан-Хосе
2 : 2
03.04.2022
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
20.03.2022
Сан-Хосе
1' - 69'
США. МЛС, 4 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
13.03.2022
Сан-Хосе
1' - 90'
26'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
3 : 3
06.03.2022
Коламбус
1' - 46'
16'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Хосе
1 : 3
27.02.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 65'
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