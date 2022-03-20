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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе: обзор матча 20 марта 2022
Миннесота Юнайтед
20.03.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 5 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Хосе
32'
Л. Амарилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе
Замена
J. Hayes
️️️️
Э. Рейносо
90'
+1
83'
Желтая карточка
C. Cowell
Замена
A. Danladi
️️️️
Л. Амарилья
78'
Желтая карточка
Л. Амарилья
70'
69'
Замена
T. Thompson
️️️️
Э. Ремеди
68'
Замена
C. Cowell
️️️️
Ж. Эбобиссе
Замена
D. Taylor
️️️️
В. Трапп
66'
56'
Замена
П. Мари
️️️️
М. Лопес
43'
Желтая карточка
Ф. Кальво
ГОЛ! 1:0!
Л. Амарилья
Пас отдал
Р. Лод
32'
10'
Желтая карточка
М. Лопес
Желтая карточка
В. Трапп
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
16
Кервин Арриага
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
93
Жудсон
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
2-4-4
97
Сент-Клер
18
Дибасси
15
Боксолл
31
Дотсон
16
Арриага
20
Трапп
17
Лод
9
Амарилья
44
10
Рейносо
21
Хлонгване
2-5-4
5
Кальво
15
Лопес
14
5
Ремеди
35
Монтейру
7
Эспиноса
21
Грегуш
19
Лопес
4
Бисон
12
17
Эбобиссе
10
Рейносо
15
15
10
Рейносо
9
Амарилья
99
99
9
Амарилья
20
Трапп
27
27
20
Трапп
5
Ремеди
22
22
5
Ремеди
17
Эбобиссе
7
7
17
Эбобиссе
15
Лопес
3
Мари
3
Мари
15
Лопес
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе
21
Tyler Miller
ВР
30
Joseph Rosales
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
20
Matt Bersano
ВР
93
Жудсон
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
30
Joseph Rosales
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
93
Жудсон
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе
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