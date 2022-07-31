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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк: обзор матча 31 июля 2022
Сан-Хосе
31.07.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 31 тур
2 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
12'
К. Эспиноса (П)
62'
Ж. Эбобиссе
21'
J. Loffelsend
90+5'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
90'
+6
Желтая карточка
Д. Саварино
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Д. Саварино
Желтая карточка
Я. Грегуш
90'
+4
Замена
S. Salinas
️️️️
Ж. Эбобиссе
90'
+2
Желтая карточка
J. Yueill
85'
Замена
У. Буда
️️️️
B. Kikanovic
79'
Замена
C. Cowell
️️️️
К. Эспиноса
78'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Э. Ремеди
65'
Замена
П. Мари
️️️️
T. Thompson
65'
63'
Замена
А. Хулио
️️️️
М. Чанг
63'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
N. Besler
ГОЛ! 2:1!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
К. Эспиноса
62'
Желтая карточка
К. Эспиноса
45'
+2
37'
Желтая карточка
М. Чанг
21'
ГОЛ! 1:1!
J. Loffelsend
Пас отдал
Э. Броди
15'
Желтая карточка
З. МакМат
12'
Желтая карточка
Ж. Глад
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Эспиноса
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
14
Jackson Yueill
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
5
Натан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
2-1-3-5
15
Лопес
22
5
Ремеди
14
35
Монтейру
7
Эспиноса
28
5
Натан
4
Бисон
17
Эбобиссе
12
4-4-2
18
МакМат
22
Эррера
30
Силва Марсело
19
15
Глад
16
Чанг
11
Саварино
13
22
Мерам
16
Кордова
3
Броди
22
3
Мари
3
Мари
22
5
Ремеди
21
Грегуш
21
Грегуш
5
Ремеди
7
Эспиноса
7
7
7
Эспиноса
17
Эбобиссе
6
6
17
Эбобиссе
28
7
Буда
7
Буда
28
13
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
13
16
Чанг
11
Хулио
11
Хулио
16
Чанг
Остались в запасе
Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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