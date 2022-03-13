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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Сан-Хосе
Филадельфия Юнион - Сан-Хосе: обзор матча 13 марта 2022
Филадельфия Юнион
13.03.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 4 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Хосе
24'
К. Бурк
57'
Д. Газдаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Сан-Хосе
Замена
М. Реал
️️️️
Л. Флеч
90'
86'
Замена
T. Thompson
️️️️
К. Эспиноса
Замена
К. Салливан
️️️️
Д. Газдаг
82'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
К. Бурк
69'
Желтая карточка
Н. Харриел
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Газдаг
57'
Желтая карточка
Д. Газдаг
43'
Желтая карточка
С. Сантос
27'
26'
Желтая карточка
Э. Ремеди
ГОЛ! 1:0!
К. Бурк
Пас отдал
С. Сантос
24'
11'
Желтая карточка
К. Эспиноса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
26
Натан Харриел
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
5
Брэндан Крейг
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
2-1-2-5
18
Блэйк
3
Эллиот
5
Глеснес
70
Мартинес
16
Газдаг
11
Бедойя
19
Сантос
27
Вагнер
18
Флеч
7
Бурк
26
Харриел
2-4-5
5
Кальво
15
Лопес
21
Грегуш
5
Ремеди
7
Эспиноса
14
17
Эбобиссе
28
19
Лопес
12
3
Мари
18
Флеч
2
Реал
2
Реал
18
Флеч
7
Бурк
10
Ааронсон
10
Ааронсон
7
Бурк
16
Газдаг
33
Салливан
33
Салливан
16
Газдаг
7
Эспиноса
22
22
7
Эспиноса
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Сан-Хосе
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
5
Брэндан Крейг
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
20
Matt Bersano
ВР
93
Жудсон
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
5
Брэндан Крейг
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
93
Жудсон
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Филадельфия Юнион - Сан-Хосе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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