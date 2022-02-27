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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Нью-Йорк Ред Буллз
Сан-Хосе - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 27 февраля 2022
Сан-Хосе
27.02.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 1 тур
1 : 3
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
69'
Х. Лопес
45+1'
П. Климала
72'
O. Fernandez
90+2'
T. Barlow
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
T. Barlow
Пас отдал
К. Кларк
90'
Желтая карточка
Д. Толкин
Замена
S. Haji
️️️️
К. Эспиноса
85'
77'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
72'
ГОЛ! 1:2!
O. Fernandez
Пас отдал
Ф. Амайя
ГОЛ! 1:1!
Х. Лопес
Пас отдал
К. Эспиноса
69'
65'
Желтая карточка
Д. Йервуд
Замена
T. Thompson
️️️️
Э. Ремеди
65'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
65'
57'
Замена
К. Кларк
️️️️
К. Кассерес
56'
Желтая карточка
К. Кассерес
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
П. Климала
Замена
Т. Бисон
️️️️
Натан
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
5
Натан
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
47
Джон Толкин
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
8
Каден Кларк
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
1-5-1-4
5
Кальво
7
Эспиноса
21
Грегуш
35
Монтейру
7
14
5
Ремеди
5
Натан
12
17
Эбобиссе
19
Лопес
2-3-5
31
Мигел
13
Неалис
33
Лонг
25
Амайя
90
Морган
23
Кассерес
47
Толкин
9
Климала
12
Неалис
16
Йервуд
22
5
Ремеди
22
22
5
Ремеди
7
Эспиноса
9
9
7
Эспиноса
5
Натан
4
Бисон
4
Бисон
5
Натан
7
28
28
7
23
Кассерес
8
Кларк
8
Кларк
23
Кассерес
9
Климала
16
16
9
Климала
Остались в запасе
Сан-Хосе
Нью-Йорк Ред Буллз
20
Matt Bersano
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
93
Жудсон
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
93
Жудсон
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Сан-Хосе - Нью-Йорк Ред Буллз
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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