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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Чикаго Файр
Сан-Хосе - Чикаго Файр: обзор матча 04 июля 2022
Сан-Хосе
04.07.2022, понедельник, 04:00
США. МЛС, 25 тур
2 : 1
Завершен
Чикаго Файр
47'
B. Kikanovic
87'
B. Kikanovic
90+5'
Б. Гутьеррес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Чикаго Файр
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Б. Гутьеррес
Пас отдал
Д. Дуран
Замена
S. Salinas
️️️️
К. Эспиноса
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
B. Kikanovic
Пас отдал
Х. Монтейру
87'
Замена
Жудсон
️️️️
Я. Грегуш
79'
77'
Замена
Д. Дуран
️️️️
K. Przybyłko
Желтая карточка
М. Лопес
75'
Замена
T. Thompson
️️️️
П. Мари
74'
Желтая карточка
B. Kikanovic
73'
72'
Замена
J. Torres
️️️️
Ф. Герберс
Желтая карточка
П. Мари
63'
61'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Б. Секулич
61'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
Д. Шакири
ГОЛ! 1:0!
B. Kikanovic
47'
46'
Замена
A. Reynolds
️️️️
J. Bornstein
43'
Желтая карточка
Г. Хименес
27'
Желтая карточка
К. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Чикаго Файр
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Чикаго Файр
10
Jairo Torres
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
1-4-5
15
Лопес
14
7
Эспиноса
35
Монтейру
21
Грегуш
4
Бисон
12
17
Эбобиссе
28
5
Натан
2-3-1-1-4
5
Чикош
3
2
Секулич
31
Наварро
30
Хименес
21
Герберс
10
Шакири
22
Теран
8
Мюллер
93
44
Слонина
3
Мари
22
22
3
Мари
7
Эспиноса
6
6
7
Эспиноса
21
Грегуш
93
Жудсон
93
Жудсон
21
Грегуш
21
Герберс
10
10
21
Герберс
10
Шакири
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
10
Шакири
3
36
36
3
2
Секулич
4
Эспиноса
4
Эспиноса
2
Секулич
93
22
Дуран
22
Дуран
93
Остались в запасе
Сан-Хосе
Чикаго Файр
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
7
Cade Cowell
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
18
Spencer Richey
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
7
Cade Cowell
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Сан-Хосе - Чикаго Файр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
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