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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Сан-Хосе
Колорадо - Сан-Хосе: обзор матча 15 сентября 2022
Колорадо
15.09.2022, четверг, 05:00
США. МЛС, 44 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Хосе
21'
Д. Рубио
77'
K. Rosenberry
37'
Натан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Сан-Хосе
Желтая карточка
C. Warner
90'
+5
Замена
C. Warner
️️️️
Д. Рубио
90'
+1
90'
Желтая карточка
Жудсон
85'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
П. Мари
ГОЛ! 2:1!
K. Rosenberry
Пас отдал
M.
77'
72'
Замена
Жудсон
️️️️
Э. Ремеди
Замена
M.
️️️️
F. GutiÃ©rrez
66'
Замена
С. Николсон
️️️️
М. Барриос
65'
62'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
J. Yueill
Замена
J. Price
️️️️
Б. Акоста
54'
49'
Желтая карточка
Э. Ремеди
37'
ГОЛ! 1:1!
Натан
Пас отдал
К. Эспиноса
ГОЛ! 1:0!
Д. Рубио
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сан-Хосе
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
19
Сэм Николсон
ЦП
19
Jack Price
ЦП
22
Max
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
4-2-5
16
Эстевес
2
5
Абубакар
27
Уилсон
6
Акоста
7
Барриос
23
Ярброу
9
Зардес
11
Рубио
13
14
2-1-4-4
3
Мари
97
5
Ремеди
14
7
Эспиноса
7
35
Монтейру
4
Бисон
5
Натан
12
17
Эбобиссе
7
Барриос
19
Николсон
19
Николсон
7
Барриос
6
Акоста
19
19
6
Акоста
13
22
22
13
11
Рубио
32
32
11
Рубио
14
21
Грегуш
21
Грегуш
14
5
Ремеди
93
Жудсон
93
Жудсон
5
Ремеди
3
Мари
28
28
3
Мари
Остались в запасе
Колорадо
Сан-Хосе
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Колорадо - Сан-Хосе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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