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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Нэшвилл
Сан-Хосе - Нэшвилл: обзор матча 16 апреля 2022
Сан-Хосе
16.04.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 9 тур
2 : 2
Завершен
Нэшвилл
52'
Ж. Эбобиссе
72'
Ж. Эбобиссе
38'
Х. Мухтар
63'
Х. Мухтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Нэшвилл
90'
+5
Желтая карточка
Л. Хаакенсон
88'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
88'
Замена
T. Anunga
️️️️
S. Davis
Замена
У. Буда
️️️️
К. Эспиноса
83'
80'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
80'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
А. Годой
73'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Д. Ловиц
ГОЛ! 2:2!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
Я. Грегуш
72'
Замена
T. Thompson
️️️️
Т. Бисон
68'
63'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мухтар
ГОЛ! 1:1!
Ж. Эбобиссе
52'
51'
Желтая карточка
Д. Ловиц
38'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мухтар
Пас отдал
А. Годой
Желтая карточка
C. Cowell
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
1-5-5
5
Кальво
21
Грегуш
14
7
Эспиноса
35
Монтейру
7
12
4
Бисон
5
Натан
17
Эбобиссе
3
Мари
3-5-2
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
11
Леаль
20
Годой
54
19
Мьюил
10
Мухтар
9
Сапонг
5
4
Бисон
22
22
4
Бисон
7
Эспиноса
7
Буда
7
Буда
7
Эспиноса
20
Годой
13
МакКарти
13
МакКарти
20
Годой
54
27
27
54
2
Ловиц
23
Вашингтон
23
Вашингтон
2
Ловиц
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
Остались в запасе
Сан-Хосе
Нэшвилл
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Сан-Хосе - Нэшвилл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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