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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе: обзор матча 15 мая 2022
Ванкувер Уайткепс
15.05.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 15 тур
3 : 3
Завершен
Сан-Хосе
52'
Л. Каваллини
75'
Р. Рапозо
90+1'
E. Godoy
62'
Х. Монтейру
73'
Ж. Эбобиссе
82'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
ГОЛ! 3:3!
E. Godoy
90'
+1
90'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
Ж. Эбобиссе
90'
Замена
Д. Скахан
️️️️
Х. Монтейру
84'
Замена
У. Буда
️️️️
C. Cowell
Замена
П. Вите
️️️️
Р. Рапозо
83'
82'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Эбобиссе
ГОЛ! 2:2!
Р. Рапозо
75'
73'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Эбобиссе
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
Д. Браун
70'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
Б. Уайт
67'
62'
ГОЛ! 1:1!
Х. Монтейру
53'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Э. Ремеди
ГОЛ! 1:0!
Л. Каваллини
52'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Р. Тейберт
46'
Желтая карточка
К. Дажоме
38'
27'
Желтая карточка
Натан
Желтая карточка
Р. Тейберт
14'
Желтая карточка
E. Godoy
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
35
Хамиру Монтейру
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
5
Натан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ванкувер Уайткепс
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
45
Педро Вите
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
2-3-2-3
55
Кроппер
91
Браун
2
Нервински
26
Юнгвирт
6
Берхальтер
31
Тейберт
11
Дажоме
21
Рапозо
9
Каваллини
4
24
Уайт
2-5-4
5
Кальво
15
Лопес
35
Монтейру
14
7
7
Эспиноса
5
Ремеди
5
Натан
3
Мари
12
17
Эбобиссе
91
Браун
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
91
Браун
31
Тейберт
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
31
Тейберт
21
Рапозо
45
Вите
45
Вите
21
Рапозо
24
Уайт
25
Кайседо
25
Кайседо
24
Уайт
5
Ремеди
21
Грегуш
21
Грегуш
5
Ремеди
35
Монтейру
16
Скахан
16
Скахан
35
Монтейру
17
Эбобиссе
28
28
17
Эбобиссе
7
7
Буда
7
Буда
7
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сан-Хосе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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