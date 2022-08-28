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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сан-Хосе
Канзаc Сити - Сан-Хосе: обзор матча 28 августа 2022
Канзаc Сити
28.08.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 38 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Хосе
10'
Д. Шаллой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Сан-Хосе
Желтая карточка
А. Фонтас
88'
81'
Замена
Д. Скахан
️️️️
T. Thompson
81'
Замена
S. Salinas
️️️️
П. Мари
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Шаллой
79'
65'
Замена
C. Cowell
️️️️
B. Kikanovic
57'
Желтая карточка
Т. Бисон
Замена
L. Ndenbe
️️️️
Б. Свит
54'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
46'
Желтая карточка
W. Agada
45'
Желтая карточка
Б. Свит
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шаллой
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
5
Эрик Ремеди
ОП
7
Cade Cowell
ЦП
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
3-5-3
8
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
27
Томми
15
Эспиноза
54
77
Расселл
44
Свит
22
1
20
Шаллой
3-4-4
3
Мари
4
Огрен
22
14
7
Эспиноса
35
Монтейру
21
Грегуш
17
Эбобиссе
4
Бисон
12
28
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
20
Шаллой
11
11
20
Шаллой
44
Свит
22
22
44
Свит
28
7
7
28
3
Мари
6
6
3
Мари
22
16
Скахан
16
Скахан
22
Остались в запасе
Канзаc Сити
Сан-Хосе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
20
Matt Bersano
ВР
5
Эрик Ремеди
ОП
93
Жудсон
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
5
Эрик Ремеди
ОП
93
Жудсон
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Канзаc Сити - Сан-Хосе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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