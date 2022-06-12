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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Сан-Хосе
Нэшвилл - Сан-Хосе: обзор матча 12 июня 2022
Нэшвилл
12.06.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 20 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Хосе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Сан-Хосе
90'
+3
Замена
Д. Скахан
️️️️
П. Мари
89'
Желтая карточка
П. Мари
83'
Желтая карточка
Жудсон
79'
Замена
S. Salinas
️️️️
К. Эспиноса
76'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
76'
Замена
Жудсон
️️️️
Э. Ремеди
Желтая карточка
T. Anunga
74'
Замена
T. Anunga
️️️️
Д. МакКарти
70'
68'
Желтая карточка
Э. Ремеди
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Л. Хаакенсон
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
5
Натан
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Нэшвилл
32
Will Meyer
ВР
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
2-4-1-3
1
15
Миллер
2
Ловиц
13
МакКарти
54
10
Мухтар
19
Мьюил
26
Хаакенсон
5
23
Вашингтон
9
Сапонг
1-5-5
22
5
Ремеди
7
Эспиноса
21
Грегуш
35
Монтейру
7
17
Эбобиссе
4
Бисон
3
Мари
12
5
Натан
13
МакКарти
27
27
13
МакКарти
26
Хаакенсон
9
9
26
Хаакенсон
5
Ремеди
93
Жудсон
93
Жудсон
5
Ремеди
7
Эспиноса
6
6
7
Эспиноса
7
28
28
7
3
Мари
16
Скахан
16
Скахан
3
Мари
Остались в запасе
Нэшвилл
Сан-Хосе
32
Will Meyer
ВР
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
32
Will Meyer
ВР
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
11
Ethan Zubak
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Нэшвилл - Сан-Хосе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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