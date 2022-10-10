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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Сан-Хосе
Сиэтл - Сан-Хосе: обзор матча 10 октября 2022
Сиэтл
10.10.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 48 тур
2 : 2
Завершен
Сан-Хосе
1'
Н. Лодейро
49'
Н. Лодейро
4'
Ж. Эбобиссе
75'
C. Cowell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Сан-Хосе
83'
Замена
Т. Бисон
️️️️
T. Rodrigues
Замена
D. Teves
️️️️
А. Рольдан
83'
78'
Замена
Д. Скахан
️️️️
T. Thompson
78'
Замена
Жудсон
️️️️
J. Yueill
78'
Замена
П. Мари
️️️️
М. Трауко
75'
ГОЛ! 2:2!
C. Cowell
Пас отдал
М. Трауко
Замена
Л. Чу
️️️️
А. Русняк
69'
Замена
W. Bruin
️️️️
F. Montero
69'
58'
Замена
C. Cowell
️️️️
B. Kikanovic
52'
Желтая карточка
T. Rodrigues
ГОЛ! 2:1!
Н. Лодейро
49'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Д. Моррис
46'
Желтая карточка
А. Русняк
42'
4'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Эбобиссе
ГОЛ! 1:0!
Н. Лодейро
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Хосе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
5
Натан
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
3
Поль Мари
ПЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
4-3-1-2
30
5
Толо
28
Гомес Андраде
3
Арреага
16
Рольдан
7
Рольдан
11
Русняк
14
Лодейро
13
Моррис
12
Атенсио
12
3-4-4
22
97
47
Трауко
35
Монтейру
7
Эспиноса
10
Цакирис
14
17
Эбобиссе
5
Натан
12
28
13
Моррис
6
Лейва
6
Лейва
13
Моррис
16
Рольдан
99
99
16
Рольдан
12
29
29
12
11
Русняк
7
Чу
7
Чу
11
Русняк
47
Трауко
3
Мари
3
Мари
47
Трауко
28
7
7
28
14
93
Жудсон
93
Жудсон
14
22
16
Скахан
16
Скахан
22
97
4
Бисон
4
Бисон
97
Остались в запасе
Сиэтл
Сан-Хосе
24
Штефан Фрай
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
20
Matt Bersano
ВР
5
Эрик Ремеди
ОП
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
24
Штефан Фрай
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
5
Эрик Ремеди
ОП
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Сиэтл - Сан-Хосе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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