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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Сиэтл
Сан-Хосе - Сиэтл: обзор матча 24 апреля 2022
Сан-Хосе
24.04.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 12 тур
4 : 3
Завершен
Сиэтл
45+2'
К. Эспиноса
65'
К. Эспиноса
65'
J. Yueill
90+4'
К. Эспиноса (П)
14'
Н. Лодейро (П)
20'
К. Рольдан
57'
Д. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Сиэтл
ГОЛ с пенальти! 4:3!
К. Эспиноса
90'
+4
Замена
B. Kikanovic
️️️️
Ж. Эбобиссе
86'
83'
Желтая карточка
О. Варгас
83'
Замена
К. Роу
️️️️
Н. Лодейро
82'
Замена
W. Bruin
️️️️
Р. Руидиас
Замена
Т. Бисон
️️️️
М. Лопес
80'
74'
Замена
О. Варгас
️️️️
Ж. Пауло
74'
Замена
J. Medranda
️️️️
Д. Моррис
Желтая карточка
Ф. Кальво
67'
Желтая карточка
Э. Ремеди
67'
ГОЛ! 3:3!
J. Yueill
Пас отдал
Х. Монтейру
65'
ГОЛ! 2:3!
К. Эспиноса
Пас отдал
Х. Монтейру
65'
Замена
C. Cowell
️️️️
Я. Грегуш
62'
62'
Замена
Й. Гомес Андраде
️️️️
Х. Арреага
57'
ГОЛ! 1:3!
Д. Моррис
Пас отдал
Н. Лодейро
ГОЛ! 1:2!
К. Эспиноса
45'
+2
20'
ГОЛ! 0:2!
К. Рольдан
Пас отдал
Н. Лодейро
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Лодейро
Желтая карточка
Натан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
5
Натан
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
2-5-4
15
Лопес
5
Кальво
14
5
Ремеди
7
Эспиноса
35
Монтейру
21
Грегуш
17
Эбобиссе
3
Мари
5
Натан
12
3-5-2
24
Фрай
25
Раген
3
Арреага
5
Толо
6
Пауло
7
Рольдан
14
Лодейро
16
Рольдан
11
Русняк
13
Моррис
9
Руидиас
21
Грегуш
7
7
21
Грегуш
15
Лопес
4
Бисон
4
Бисон
15
Лопес
17
Эбобиссе
28
28
17
Эбобиссе
3
Арреага
28
Гомес Андраде
28
Гомес Андраде
3
Арреага
13
Моррис
94
94
13
Моррис
14
Лодейро
22
Роу
22
Роу
14
Лодейро
6
Пауло
3
Варгас
3
Варгас
6
Пауло
9
Руидиас
29
29
9
Руидиас
Остались в запасе
Сан-Хосе
Сиэтл
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
30
Stefan Cleveland
ВР
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Сан-Хосе - Сиэтл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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