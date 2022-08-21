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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Лос-Анджелес
Сан-Хосе - Лос-Анджелес: обзор матча 21 августа 2022
Сан-Хосе
21.08.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 37 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
14'
B. Kikanovic
77'
C. Cowell
55'
К. Опоку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Лос-Анджелес
90'
+6
Желтая карточка
К. Аранго
87'
Замена
Э. Сегура
️️️️
Ф. Эскобар
86'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
79'
Вторая желтая
И. Санчес
ГОЛ! 2:1!
C. Cowell
77'
75'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Опоку
Желтая карточка
Э. Ремеди
74'
Замена
Э. Ремеди
️️️️
Я. Грегуш
69'
Замена
C. Cowell
️️️️
B. Kikanovic
69'
67'
Желтая карточка
И. Санчес
67'
Желтая карточка
К. Акоста
64'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
С. Мендес
64'
Замена
К. Вела
️️️️
Р. Холлингшид
64'
Замена
И. Санчес
️️️️
Л. Блессинг
Желтая карточка
B. Kikanovic
60'
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Опоку
Пас отдал
К. Акоста
42'
Желтая карточка
С. Ибеага
Желтая карточка
Натан
31'
Желтая карточка
T. Thompson
30'
ГОЛ! 1:0!
B. Kikanovic
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
5
Натан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
93
Жудсон
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Брайан Родригес
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
21
Данни Трехо
ЦФ
2-4-5
22
3
Мари
14
7
Эспиноса
35
Монтейру
21
Грегуш
17
Эбобиссе
5
Натан
4
Бисон
28
12
3-3-1-1-2
71
Крепо
3
Мурильо
25
Ибеага
3
Акоста
24
Эскобар
32
Мендес
6
Паласиос
24
Холлингшид
15
Блессинг
90
Опоку
17
Аранго
21
Грегуш
5
Ремеди
5
Ремеди
21
Грегуш
28
7
7
28
24
Эскобар
4
Сегура
4
Сегура
24
Эскобар
15
Блессинг
6
Санчес
6
Санчес
15
Блессинг
32
Мендес
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
32
Мендес
90
Опоку
18
Бэйл
18
Бэйл
90
Опоку
24
Холлингшид
10
Вела
10
Вела
24
Холлингшид
Остались в запасе
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
77
Джон МакКартни
ВР
7
Брайан Родригес
ПВ
21
Данни Трехо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
7
Брайан Родригес
ПВ
21
Данни Трехо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Сан-Хосе - Лос-Анджелес
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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