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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Сан-Хосе
Цинциннати - Сан-Хосе: обзор матча 11 сентября 2022
Цинциннати
11.09.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 42 тур
6 : 0
Завершен
Сан-Хосе
45'
А. Барреаль
47'
Бреннер
71'
Л. Акоста (П)
78'
Y. Kubo
90'
Бреннер
90+5'
Бреннер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Сан-Хосе
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Бреннер
90'
+5
Желтая карточка
Бреннер
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
Бреннер
90'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Х. Морено
83'
82'
Замена
Д. Скахан
️️️️
Х. Монтейру
82'
Замена
П. Мари
️️️️
T. Thompson
ГОЛ! 4:0!
Y. Kubo
Пас отдал
Бреннер
78'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
А. Барреаль
78'
Замена
С. Сантос
️️️️
Б. Васкес
78'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Л. Акоста
73'
73'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
Ж. Эбобиссе
72'
Замена
S. Salinas
️️️️
К. Эспиноса
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Акоста
71'
Желтая карточка
G. Cameron
57'
ГОЛ! 2:0!
Бреннер
47'
46'
Желтая карточка
Натан
ГОЛ! 1:0!
А. Барреаль
Пас отдал
Л. Акоста
45'
8'
Желтая карточка
Х. Монтейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
2-1-3-1-3
18
4
Хагглунд
3
Миазга
5
Нвободо
5
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
20
Бреннер
2
Пауэлл
9
Васкес
2-1-4-4
22
97
5
Ремеди
7
Эспиноса
35
Монтейру
7
14
17
Эбобиссе
4
Бисон
5
Натан
12
22
Барреаль
22
Матаррита
22
Матаррита
22
Барреаль
9
Васкес
19
Сантос
19
Сантос
9
Васкес
32
Акоста
7
7
32
Акоста
8
Морено
14
Баджи
14
Баджи
8
Морено
22
3
Мари
3
Мари
22
7
Эспиноса
6
6
7
Эспиноса
17
Эбобиссе
28
28
17
Эбобиссе
35
Монтейру
16
Скахан
16
Скахан
35
Монтейру
Остались в запасе
Цинциннати
Сан-Хосе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
93
Жудсон
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
93
Жудсон
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Цинциннати - Сан-Хосе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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