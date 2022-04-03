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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Остин
Сан-Хосе - Остин: обзор матча 03 апреля 2022
Сан-Хосе
03.04.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 7 тур
2 : 2
Завершен
Остин
71'
Ж. Эбобиссе (П)
72'
C. Cowell
11'
М. Уррути
53'
С. Дриусси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Остин
Замена
Э. Ремеди
️️️️
C. Cowell
90'
+1
Желтая карточка
У. Буда
86'
80'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
Ж. Колманич
Желтая карточка
Ф. Кальво
79'
77'
Желтая карточка
Р. Редес
ГОЛ! 2:2!
C. Cowell
Пас отдал
Я. Грегуш
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Эбобиссе
71'
68'
Замена
Р. Редес
️️️️
Кристиан
68'
Замена
Д. Страуд
️️️️
E. Finlay
Замена
T. Thompson
️️️️
П. Мари
62'
Замена
У. Буда
️️️️
Т. Бисон
62'
61'
Замена
F. Martins
️️️️
М. Уррути
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Дриусси
42'
Желтая карточка
Кристиан
Желтая карточка
П. Мари
31'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Уррути
Пас отдал
Х. Касканте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
93
Жудсон
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
2-5-4
15
Лопес
5
Кальво
35
Монтейру
21
Грегуш
14
7
Эспиноса
7
12
4
Бисон
3
Мари
17
Эбобиссе
4-3-1-2
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
24
23
Колманич
4
Ринг
68
Кристиан
13
9
Дриусси
7
Перейра
37
Уррути
3
Мари
22
22
3
Мари
7
5
Ремеди
5
Ремеди
7
4
Бисон
7
Буда
7
Буда
4
Бисон
37
Уррути
8
8
37
Уррути
23
Колманич
20
Валенсия
20
Валенсия
23
Колманич
13
8
Страуд
8
Страуд
13
68
Кристиан
17
Редес
17
Редес
68
Кристиан
Остались в запасе
Сан-Хосе
Остин
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Сан-Хосе - Остин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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