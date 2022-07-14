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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе: обзор матча 14 июля 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
14.07.2022, четверг, 05:00
США. МЛС, 28 тур
2 : 3
Завершен
Сан-Хосе
48'
Д. Йовелич
88'
Д. Йовелич
13'
К. Эспиноса (П)
14'
Ж. Эбобиссе
40'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
90'
Замена
Д. Скахан
️️️️
Ж. Эбобиссе
ГОЛ! 2:3!
Д. Йовелич
Пас отдал
Д. Коста
88'
78'
Замена
T. Thompson
️️️️
П. Мари
Замена
S. Kljestan
️️️️
Д. Агирре
69'
63'
Замена
C. Cowell
️️️️
К. Эспиноса
63'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Э. Ремеди
62'
Замена
S. Salinas
️️️️
B. Kikanovic
ГОЛ! 1:3!
Д. Йовелич
48'
Замена
Ч. Гаспер
️️️️
Р. Эдвардс
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Грандсир
46'
Замена
К. Кабрал
️️️️
V. Vázquez
46'
41'
Желтая карточка
М. Лопес
40'
ГОЛ! 0:3!
М. Лопес
Пас отдал
B. Kikanovic
Желтая карточка
С. Грандсир
33'
14'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
Х. Монтейру
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Эспиноса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Поль Мари
ПЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
5
Натан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
15
Эрик Савалета
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
2-2-5
31
Бонд
4
Кулибали
33
Уильямс
44
Эдвардс
7
Грандсир
8
10
Альварес
23
Агирре
22
Равелосон
9
Йовелич
2-1-3-5
3
Мари
15
Лопес
5
Ремеди
14
7
Эспиноса
35
Монтейру
12
5
Натан
4
Бисон
28
17
Эбобиссе
44
Эдвардс
77
Гаспер
77
Гаспер
44
Эдвардс
7
Грандсир
11
Коста
11
Коста
7
Грандсир
8
91
Кабрал
91
Кабрал
8
23
Агирре
16
16
23
Агирре
3
Мари
22
22
3
Мари
5
Ремеди
21
Грегуш
21
Грегуш
5
Ремеди
7
Эспиноса
7
7
7
Эспиноса
28
6
6
28
17
Эбобиссе
16
Скахан
16
Скахан
17
Эбобиссе
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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