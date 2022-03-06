Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Коламбус
Сан-Хосе - Коламбус: обзор матча 06 марта 2022
Сан-Хосе
06.03.2022, воскресенье, 01:30
США. МЛС, 2 тур
3 : 3
Завершен
Коламбус
9'
К. Эспиноса (П)
84'
Ф. Кальво
90+6'
Ф. Кальво
40'
Л. Зелараян
68'
Г. Зардес
73'
Л. Зелараян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Коламбус
ГОЛ! 3:3!
Ф. Кальво
Пас отдал
Я. Грегуш
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
J. Anibaba
90'
+1
Замена
J. Anibaba
️️️️
Л. Зелараян
90'
Желтая карточка
Л. Зелараян
89'
Замена
Э. Моррис
️️️️
Y. Yeboah
ГОЛ! 2:3!
Ф. Кальво
Пас отдал
Я. Грегуш
84'
83'
Желтая карточка
J. Igbekeme
Желтая карточка
B. Kikanovic
79'
Замена
T. Thompson
️️️️
П. Мари
79'
Желтая карточка
Жудсон
75'
73'
ГОЛ! 1:3!
Л. Зелараян
Замена
B. Kikanovic
️️️️
Ж. Эбобиссе
72'
68'
ГОЛ! 1:2!
Г. Зардес
Пас отдал
Д. Этьенн
65'
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Артур
65'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Берри
Замена
Жудсон
️️️️
Х. Лопес
46'
Замена
C. Cowell
️️️️
Э. Ремеди
46'
45'
+6
Желтая карточка
П. Сантуш
40'
ГОЛ! 1:1!
Л. Зелараян
Пас отдал
С. Морейра
Красная карточка
Х. Монтейру
33'
Желтая карточка
Э. Ремеди
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Эспиноса
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
35
Хамиру Монтейру
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
19
Хавьер Лопес
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
2-5-4
15
Лопес
5
Кальво
5
Ремеди
21
Грегуш
14
7
Эспиноса
35
Монтейру
19
Лопес
3
Мари
17
Эбобиссе
12
3-5-1-1
89
Ром
6
Менса
5
Дегенек
31
Морейра
7
Сантуш
6
7
11
Этьенн
6
Артур
10
Зелараян
27
Берри
3
Мари
22
22
3
Мари
19
Лопес
93
Жудсон
93
Жудсон
19
Лопес
5
Ремеди
7
7
5
Ремеди
17
Эбобиссе
28
28
17
Эбобиссе
10
Зелараян
3
3
10
Зелараян
6
Артур
12
12
6
Артур
7
10
Моррис
10
Моррис
7
27
Берри
9
Зардес
9
Зардес
27
Берри
Остались в запасе
Сан-Хосе
Коламбус
20
Matt Bersano
ВР
4
Таннер Бисон
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
24
Evan Bush
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Таннер Бисон
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Сан-Хосе - Коламбус
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
PayPal Парк
Новости команд
Все
Сан-Хосе
Коламбус
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+