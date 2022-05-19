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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Портленд
Сан-Хосе - Портленд: обзор матча 19 мая 2022
Сан-Хосе
19.05.2022, четверг, 05:30
США. МЛС, 17 тур
3 : 2
Завершен
Портленд
31'
J. Yueill
44'
Х. Монтейру
80'
Х. Монтейру
18'
К. Паредес
56'
Б. Туилома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Портленд
89'
Замена
T. Ikoba
️️️️
Н. Фогаса
Замена
S. Salinas
️️️️
К. Эспиноса
88'
Замена
Жудсон
️️️️
Э. Ремеди
88'
85'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Й. Чара
ГОЛ! 3:2!
Х. Монтейру
80'
79'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Д. Чара
Замена
T. Thompson
️️️️
П. Мари
75'
70'
Желтая карточка
Д. Расмуссен
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
69'
Желтая карточка
М. Лопес
66'
Желтая карточка
Э. Ремеди
59'
56'
ГОЛ! 2:2!
Б. Туилома
Пас отдал
Э. Уильямсон
46'
Замена
С. Бланко
️️️️
С. Морено
46'
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
М. Лориа
ГОЛ! 2:1!
Х. Монтейру
44'
36'
Желтая карточка
Д. Жупарич
ГОЛ! 1:1!
J. Yueill
Пас отдал
Ж. Эбобиссе
31'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Паредес
Пас отдал
М. Лориа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
5
Натан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
44
Марвин Лориа
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
22
Давид Айяла
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
17
Tega Ikoba
ЦФ
2-5-4
15
Лопес
5
Кальво
7
Эспиноса
35
Монтейру
14
7
5
Ремеди
3
Мари
5
Натан
17
Эбобиссе
12
4-2-2-2
31
Ивачич
28
Бонилья
28
Туилома
13
Жупарич
14
Расмуссен
8
Паредес
21
Чара
10
Морено
8
Чара
9
Фогаса
44
Лориа
3
Мари
22
22
3
Мари
5
Ремеди
93
Жудсон
93
Жудсон
5
Ремеди
7
Эспиноса
6
6
7
Эспиноса
7
28
28
7
8
Чара
22
Айяла
22
Айяла
8
Чара
10
Морено
29
Бланко
29
Бланко
10
Морено
44
Лориа
19
Уильямсон
19
Уильямсон
44
Лориа
21
Чара
27
Асприлья
27
Асприлья
21
Чара
9
Фогаса
17
17
9
Фогаса
Остались в запасе
Сан-Хосе
Портленд
20
Matt Bersano
ВР
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Сан-Хосе - Портленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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