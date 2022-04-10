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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Сан-Хосе
Динамо Хьюстон - Сан-Хосе: обзор матча 10 апреля 2022
Динамо Хьюстон
10.04.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 9 тур
4 : 3
Завершен
Сан-Хосе
8'
С. Феррейра
43'
Кинтеро
57'
Т. Хадебе
68'
С. Феррейра
25'
Ж. Эбобиссе
28'
Ж. Эбобиссе
77'
T. Thompson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Сан-Хосе
90'
+1
Желтая карточка
J. Yueill
Желтая карточка
Д. Керен
89'
Замена
Т. Паркер
️️️️
Т. Хадебе
88'
Замена
Д. Керен
️️️️
А. Карраскилья
88'
82'
Замена
S. Haji
️️️️
Т. Бисон
77'
ГОЛ! 4:3!
T. Thompson
Замена
К. Бэйрд
️️️️
T. Pasher
75'
Замена
М. Родригес
️️️️
Кинтеро
71'
69'
Замена
У. Буда
️️️️
C. Cowell
ГОЛ! 4:2!
С. Феррейра
Пас отдал
Ф. Пико
68'
64'
Замена
T. Thompson
️️️️
М. Лопес
64'
Замена
Э. Ремеди
️️️️
П. Мари
Желтая карточка
Ф. Пико
63'
Желтая карточка
Т. Хадебе
58'
ГОЛ! 3:2!
Т. Хадебе
57'
ГОЛ! 2:2!
Кинтеро
Пас отдал
И. Бартлоу
43'
28'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
Я. Грегуш
Желтая карточка
С. Феррейра
26'
25'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
C. Cowell
22'
Желтая карточка
М. Лопес
19'
Желтая карточка
П. Мари
Желтая карточка
Кинтеро
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Феррейра
Пас отдал
А. Лундквист
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
2-2-5
12
Кларк
15
Хадебе
21
Лундквист
22
Вера
22
Пико
23
Бартлоу
0
8
Карраскилья
25
Кинтеро
24
Дорси
2-5-4
5
Кальво
15
Лопес
14
7
Эспиноса
35
Монтейру
7
21
Грегуш
17
Эбобиссе
4
Бисон
3
Мари
12
15
Хадебе
26
Паркер
26
Паркер
15
Хадебе
0
21
Бэйрд
21
Бэйрд
0
8
Карраскилья
24
Керен
24
Керен
8
Карраскилья
25
Кинтеро
8
Родригес
8
Родригес
25
Кинтеро
15
Лопес
22
22
15
Лопес
3
Мари
5
Ремеди
5
Ремеди
3
Мари
4
Бисон
9
9
4
Бисон
7
7
Буда
7
Буда
7
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Сан-Хосе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Динамо Хьюстон - Сан-Хосе
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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