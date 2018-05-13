Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гекдениз Карадениз - статистика

Завершил карьеру
11 января 1980 (46), Гиресун
#61 | Полузащитник
168 см | 68 кг
Турция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
21
2
6
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 1
13.05.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0 : 0
07.05.2018
Уфа
59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
0 : 0
30.04.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1 : 1
21.04.2018
Ростов
63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар-Пермь
0 : 3
14.04.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
3 : 2
07.04.2018
Ахмат
68' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
1 : 1
01.04.2018
Рубин
75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1 : 2
17.03.2018
Спартак
1' - 90'
61'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тосно
0 : 1
10.03.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
1 : 1
02.03.2018
Рубин
73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
3 : 1
09.12.2017
СКА-Хабаровск
69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив
1 : 0
02.12.2017
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
0 : 1
26.11.2017
ЦСКА
77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0 : 0
18.11.2017
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0 : 0
05.11.2017
Зенит
88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
2 : 1
30.10.2017
Рубин
1' - 66'
3'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0 : 0
21.10.2017
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0 : 1
15.10.2017
Рубин
1' - 76'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 1
30.09.2017
Амкар-Пермь
1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
1 : 0
25.09.2017
Рубин
66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
09.09.2017
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
1 : 0
26.08.2017
Тосно
1' - 75'
19'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
6 : 0
19.08.2017
Анжи
1' - 90'
16'
31, 62, 87'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
13.08.2017
Рубин
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1 : 1
09.08.2017
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
1 : 2
06.08.2017
Рубин
70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2 : 1
29.07.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
2 : 1
22.07.2017
Рубин
64' - 90'
73'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
1 : 2
16.07.2017
Краснодар
1' - 62'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+