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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Тосно
Рубин - Тосно: обзор матча 26 августа 2017
Рубин
26.08.2017, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Тосно
19'
М. Канунников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Тосно
Замена
Е. Сорокин
️️️️
С. Азмун
82'
Замена
М. Цакташ
️️️️
Г. Карадениз
75'
Желтая карточка
С. Азмун
72'
Желтая карточка
М. Оздоев
64'
61'
Желтая карточка
Е. Марков
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
61'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Лестьенн
60'
46'
Замена
Е. Марков
️️️️
Р. Мухаметшин
46'
Замена
М. Палиенко
️️️️
Г. Мелкадзе
39'
Желтая карточка
Я. Казаев
ГОЛ! 1:0!
М. Канунников
Пас отдал
Г. Карадениз
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Александр Карницкий
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-3-2-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
13
Гранат
6
Сигурдссон
30
Кудряшов
6
М'Вила
26
Бауэр
61
Карадениз
21
Оздоев
17
Лестьенн
99
Канунников
4-3-3
1
Юрченко
8
Дудиев
20
Дугалич
29
Шахов
23
Чернов
9
Мухаметшин
14
Карницкий
21
Галиулин
5
Роша
77
Мелкадзе
91
Заболотный
Азмун
28
Сорокин
28
Сорокин
Азмун
61
Карадениз
10
Цакташ
10
Цакташ
61
Карадениз
17
Лестьенн
20
Азмун
20
Азмун
17
Лестьенн
77
Мелкадзе
99
Палиенко
99
Палиенко
77
Мелкадзе
9
Мухаметшин
20
Марков
20
Марков
9
Мухаметшин
Остались в запасе
Рубин
Тосно
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Тосно
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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