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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 21 октября 2017
Рубин
21.10.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
90'
+1
Желтая карточка
Г. Морозов
90'
Замена
А. Терехов
️️️️
А. Ташаев
64'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Зотов
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Оздоев
64'
58'
Желтая карточка
А. Соснин
46'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Лестьенн
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-4-1-2
1
Рыжиков
13
Гранат
44
Навас
6
Сигурдссон
30
Кудряшов
88
Камболов
6
М'Вила
26
Бауэр
21
Оздоев
17
Лестьенн
99
Канунников
3-2-3-1-1
1
Шунин
11
Темников
44
Шунич
8
Хольмен
34
Козлов
18
Морозов
23
Соснин
21
Зотов
41
Сапета
88
Ташаев
9
Бечирай
21
Оздоев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
21
Оздоев
17
Лестьенн
20
Азмун
20
Азмун
17
Лестьенн
21
Зотов
77
Катрич
77
Катрич
21
Зотов
88
Ташаев
11
Терехов
11
Терехов
88
Ташаев
9
Бечирай
14
Вандерсон
14
Вандерсон
9
Бечирай
Остались в запасе
Рубин
Динамо
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Рубин - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
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