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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 01 апреля 2018
Урал
01.04.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
73'
Э. Бикфалви
34'
И. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Рубин
Вторая желтая
Э. Бикфалви
88'
Желтая карточка
Г. Балажиц
85'
Замена
А. Данцев
️️️️
Г. Чантурия
84'
Желтая карточка
А. Евсеев
75'
75'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
И. Коновалов
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Н. Димитров
74'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
О. Эль Кабир
73'
Пенальти не реализован!
Н. Димитров
70'
68'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
68'
Замена
С. Азмун
️️️️
И. Попов
Желтая карточка
Э. Бикфалви
65'
64'
Желтая карточка
С. Навас
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Фидлер
50'
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
6
Балажиц
15
Кулаков
10
Фидлер
20
Бумаль
92
Емельянов
58
Эль Кабир
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
4-5-1
35
Джанаев
44
Навас
13
Гранат
28
Сорокин
30
Кудряшов
71
Попов
44
Энаке
28
Могилевец
16
Нобоа
17
Коновалов
10
Жемалетдинов
Чантурия
7
Данцев
7
Данцев
Чантурия
10
Фидлер
94
Евсеев
94
Евсеев
10
Фидлер
17
Димитров
9
Чантурия
9
Чантурия
17
Димитров
17
Коновалов
61
Карадениз
61
Карадениз
17
Коновалов
71
Попов
20
Азмун
20
Азмун
71
Попов
Остались в запасе
Урал
Рубин
60
Владислав Полетаев
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Остались в запасе
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Урал - Рубин
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Игорь Панин (Московская область)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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