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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 06 августа 2017
ЦСКА
06.08.2017, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
13'
Г. Щенников
2'
Жонатас
11'
Жонатас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
90'
+3
Желтая карточка
С. Рыжиков
80'
Замена
А. Сонг
️️️️
Я. М'Вила
70'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
С. Азмун
Замена
Б. Натхо
️️️️
С. Игнашевич
65'
62'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Цакташ
56'
Желтая карточка
Я. М'Вила
Замена
А. Оланаре
️️️️
Ф. Чалов
53'
Желтая карточка
Витиньо
32'
Желтая карточка
П. Вернблум
26'
23'
Желтая карточка
В. Гранат
ГОЛ! 1:2!
Г. Щенников
Пас отдал
Витиньо
13'
11'
ГОЛ! 0:2!
Жонатас
Пас отдал
Я. М'Вила
2'
ГОЛ! 0:1!
Жонатас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПАЗ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
4-2-1-2-1
1
Помазун
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
63
Чалов
4-2-2-2
1
Рыжиков
13
Гранат
30
Кудряшов
88
Камболов
3
Набиуллин
26
Бауэр
6
М'Вила
21
Оздоев
10
Цакташ
9
Жонатас
20
Азмун
4
Игнашевич
10
Натхо
10
Натхо
4
Игнашевич
63
Чалов
80
Оланаре
80
Оланаре
63
Чалов
10
Цакташ
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
10
Цакташ
20
Азмун
61
Карадениз
61
Карадениз
20
Азмун
6
М'Вила
8
Сонг
8
Сонг
6
М'Вила
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча ЦСКА - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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