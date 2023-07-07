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Гекдениз Карадениз
Новости
Гекдениз Карадениз - новости
Завершил карьеру
11 января 1980 (46), Гиресун
#61 | Полузащитник
168 см | 68 кг
Турция
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Трансферы
Публикации
Карадениз стал главным тренером «Рубина-2»
2023.07.07 12:57
1
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
2023.03.13 19:39
Видео
Карадениз – о вылете «Рубина»: «У меня в глазах были слезы»
2022.05.22 14:32
3
Карадениз: «Выгнать Слуцкого после позора – самое простое. Пусть вытаскивает «Рубин» из ФНЛ!»
2022.05.22 12:27
4
Карадениз: «Слуцкий струсил, не став общаться с журналистами после вылета в ФНЛ»
2022.05.22 08:50
7
Карадениз: «Молодые российские игроки любят снизить требования к себе. Появляются соблазны, с которыми трудно справиться»
2020.11.14 21:10
1
Видео
Карадениз присутствует на матче КХЛ в Казани
2020.02.25 19:24
Гендиректор «Рубина»: «Продав Азмуна в «Зенит», мы смогли расплатиться по долгам с Караденизом»
2019.03.05 15:56
6
Юрист: «Рубин» полностью погасил долг перед Караденизом. Претензий у сторон нет»
2019.03.05 13:45
7
«Меня никто не вправе обвинять в лицемерии». Карадениз ответил руководству «Рубина»
2019.03.04 13:57
7
Гендиректор «Рубина»: «Карадениз неприятно удивил. Он требует проценты за просрочку по долгам»
2019.03.01 01:23
18
Агент: «Карадениз хочет возобновить работу в России»
2019.02.09 07:08
2
РФС может запретить «Рубину» регистрацию новых игроков из-за долгов перед Караденизом
2019.02.07 07:07
3
«Рубин» гарантирует Караденизу выплату долга, но просит с пониманием отнестись к финансовой ситуации клуба
2019.02.06 10:53
5
«Спорт БО»: Карадениз требует от «Рубина» 64 миллиона
2019.02.06 10:03
20
Фото
Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А
2018.12.20 16:20
28
Фото
Карадениз попрощался с Казанью: «Надеюсь, еще встретимся»
2018.11.25 14:56
14
Фото
Карадениз вместе с семьей уехал из Казани. Он проживал в столице Татарстана 11 лет
2018.11.19 19:31
13
«Рубин» отказался от размещения памятных футболок под сводами «Казань Арены»
2018.07.30 13:59
3
Фото
Футболку с номером Карадениза убрали из-под сводов «Казань Арены» перед матчем с «Краснодаром»
2018.07.30 12:21
17
Бердыев: «Карадениз как тренер сейчас «Рубину» пока не помощник. Он не знает язык»
2018.07.27 06:52
14
Навас: «Карадениз – душа «Рубина». Будет красиво, если он войдет в тренерский штаб»
2018.05.10 18:12
3
Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»
2018.05.08 06:18
3
Семак: «После матча по-мужски обнялись с Караденизом. Не сомневаюсь, что он будет связан с футболом»
2018.05.08 01:38
1
Карадениз – о завершении карьеры: «Это не конец, а начало. Я готов учиться на тренера»
2018.05.08 00:44
6
Бердыев: «Мы готовы принять Карадениза в тренерский коллектив»
2018.05.07 23:46
9
Карадениз попрощался с болельщиками после 300 матча за «Рубин»
2018.05.07 22:30
3
«Рубин» навечно закрепил 61-й номер за Караденизом. Турок объявил о завершении карьеры
2018.05.03 20:23
7
Карадениз объявил о завершении карьеры
2018.05.03 20:11
20
Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры
2018.05.03 09:29
16
1
2
3
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Вчера, 23:35
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