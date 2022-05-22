Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Гекдениз Карадениз
Главные новости
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
1
01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
Фото
Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
7
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:37
Фото
«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
1
00:28
Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
00:22
«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
1
00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
1
00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
00:00
Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
1
23:31
Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
23:14
Фото
«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
1
23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
22:56
Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
22:55
Реклама
«Тоттенхэм» или «Милан»? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матч
22:44
Только два игрока забили за «Зенит» с замены больше, чем Ерохин
22:37
Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено
22:29
Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»
2
22:22
Фото
Определен лучший вратарь сезона топ-5 лиг Европы по сухим матчам
22:16
Футболистка сборной России рассказала, что у нее во время выступления в США «поехала крыша»
3
22:07
Фото
Определен самый быстрый игрок сезона Лиги чемпионов
21:57
В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов
2
21:51
«Просто уснул дальше». Карасев рассказал, как воспринял землетрясение в Турции
21:43
«Бавария» – «ПСЖ»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
2
21:31
Прогнозы и коэффициенты на матч «Бавария» – «ПСЖ»
21:30
Где смотреть матч «Бавария» – «ПСЖ»: 1/8 финала Лиги чемпионов
21:22
Видео
Зырянов в честь праздника угостил новороссиек мидиями
21:10
«Более качественный»: Камоцци сравнил Семака и Карпина
2
21:03
«От такого никто не прыгает от радости»: Карасев – о женщинах в судействе
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Гекдениз Карадениз - новости
Полузащитник
Имя
Гекдениз
Фамилия
Карадениз
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Гиресун
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
11 января 1980 (43 года)
Рост
168
Вес
68
Статистика
Новости
Статьи
Посты
22 мая 2022
14:32
Видео
Карадениз – о вылете «Рубина»: «У меня в глазах были слезы»
3
12:27
Карадениз: «Выгнать Слуцкого после позора – самое простое. Пусть вытаскивает «Рубин» из ФНЛ!»
4
08:50
Карадениз: «Слуцкий струсил, не став общаться с журналистами после вылета в ФНЛ»
7
14 ноября 2020
21:10
Карадениз: «Молодые российские игроки любят снизить требования к себе. Появляются соблазны, с которыми трудно справиться»
1
25 февраля 2020
19:24
Видео
Карадениз присутствует на матче КХЛ в Казани
5 марта 2019
15:56
Гендиректор «Рубина»: «Продав Азмуна в «Зенит», мы смогли расплатиться по долгам с Караденизом»
6
13:45
Юрист: «Рубин» полностью погасил долг перед Караденизом. Претензий у сторон нет»
7
4 марта 2019
13:57
«Меня никто не вправе обвинять в лицемерии». Карадениз ответил руководству «Рубина»
7
1 марта 2019
01:23
Гендиректор «Рубина»: «Карадениз неприятно удивил. Он требует проценты за просрочку по долгам»
18
9 февраля 2019
07:08
Агент: «Карадениз хочет возобновить работу в России»
2
7 февраля 2019
07:07
РФС может запретить «Рубину» регистрацию новых игроков из-за долгов перед Караденизом
3
6 февраля 2019
10:53
«Рубин» гарантирует Караденизу выплату долга, но просит с пониманием отнестись к финансовой ситуации клуба
5
10:03
«Спорт БО»: Карадениз требует от «Рубина» 64 миллиона
20
20 декабря 2018
16:20
Фото
Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А
28
25 ноября 2018
14:56
Фото
Карадениз попрощался с Казанью: «Надеюсь, еще встретимся»
14
19 ноября 2018
19:31
Фото
Карадениз вместе с семьей уехал из Казани. Он проживал в столице Татарстана 11 лет
13
30 июля 2018
13:59
«Рубин» отказался от размещения памятных футболок под сводами «Казань Арены»
3
12:21
Фото
Футболку с номером Карадениза убрали из-под сводов «Казань Арены» перед матчем с «Краснодаром»
17
27 июля 2018
06:52
Бердыев: «Карадениз как тренер сейчас «Рубину» пока не помощник. Он не знает язык»
14
10 мая 2018
18:12
Навас: «Карадениз – душа «Рубина». Будет красиво, если он войдет в тренерский штаб»
3
8 мая 2018
06:18
Карадениз награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»
3
01:38
Семак: «После матча по-мужски обнялись с Караденизом. Не сомневаюсь, что он будет связан с футболом»
1
00:44
Карадениз – о завершении карьеры: «Это не конец, а начало. Я готов учиться на тренера»
6
7 мая 2018
23:46
Бердыев: «Мы готовы принять Карадениза в тренерский коллектив»
9
22:30
Карадениз попрощался с болельщиками после 300 матча за «Рубин»
3
3 мая 2018
20:23
«Рубин» навечно закрепил 61-й номер за Караденизом. Турок объявил о завершении карьеры
7
20:11
Карадениз объявил о завершении карьеры
20
09:29
Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры
17
31 марта 2018
11:26
«БИЗНЕС Online»: Карадениз и Навас уйдут из «Рубина» по окончании сезона
12
15 января 2018
23:18
Карадениз может перейти из «Рубина» в чемпионат Азербайджана
3
Предыдущая
1
2
3
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение