Семак: «После матча по-мужски обнялись с Караденизом. Не сомневаюсь, что он будет связан с футболом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после ничьей с «Рубином» (0:0, 29-й тур РФПЛ) поделился мнением о завершении карьеры Гекдениза Карадениза, с которым он выступал за казанский клуб с 2008 по 2010 год.

«Сегодня очень рад быть в Казани и рад, хоть и косвенно, принимать участие в матче. Я с огромным уважением отношусь к нему [Караденизу]. Это замечательный футболист, замечательный человек.

Он заслужил проводы, заслужил овации болельщиков, которые пришли сегодня. И не только болельщиков. Когда он выходил на замену, и наши игроки хлопали. После матча то же самое – каждый подошел к нему. Человек своим трудом, своим делом заслужил любовь болельщиков, уважение своих коллег, специалистов и в России, и в Турции. Немножко жаль, что он закончил карьеру. На это без грусти смотреть нельзя.

Тем не менее хочется пожелать ему дальнейших успехов, здоровья и благополучия в семье и, конечно, найти свой путь, тот, что будет приносить ему удовольствие, который будет востребован. Не сомневаюсь, что он будет связан с футболом. Футбол – это его жизнь. Половину своей футбольной жизни он провел в Казани. Преклоняю голову в знак уважения перед этим замечательным человеком.

Что я ему сказал? Ничего. Поздравил его, если в таких случаях можно поздравлять. Слова тут излишни. Просто обнялись по-мужски», – цитирует Семака официальный сайт казанского клуба.

38-летний турок провел в «Рубине» 10 лет. Встреча с «Уфой» стала для него 300 за команду и последней на домашнем стадионе. Клуб навсегда зарезервировал 61 номер за Караденизом.

Главный тренер казанцев Курбан Бердыев сказал, что тренерский штаб готов принять футболиста.

Карадениз также отметил, что хочет выучиться на тренера.

Карадениз – глыба. Спасибо за время в России