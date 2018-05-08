Карадениз – о завершении карьеры: «Это не конец, а начало. Я готов учиться на тренера»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился впечатлениями от последнего домашнего матча за клуб. Казанцы в рамках 29-го тура РФПЛ сыграли вничью с «Уфой».

Ранее 38-летний турок сообщил о том, что завершит карьеру по окончании сезона.

– Какие эмоции от матча и церемонии прощания?

– Мне очень грустно. Я горд, что меня так проводили, но мне грустно. Такие моменты в жизни бывают редко.

Я рад таким проводам и одновременно грущу. Но это не конец, а какое-то начало.

– Бердыев после матча сказал, что готов принять вас в тренерском штабе. Вы готовы вернуться в «Рубин» в качестве тренера?

– Да, я готов. Готов учиться. Последнее время я готовил себя к обучению на тренера.

Пока не могу сказать конкретно о планах, но я хочу остаться в футболе.

Ранее главный тренер клуба Курбан Бердыев сказал, что тренерский штаб готов принять Карадениза.

По завершении встречи в Казани состоялась церемония прощания с хавбеком, выступавшим за клуб с 2008 года.

Карадениз – глыба. Спасибо за время в России