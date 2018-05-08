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    Карадениз – о завершении карьеры: «Это не конец, а начало. Я готов учиться на тренера»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился впечатлениями от последнего домашнего матча за клуб. Казанцы в рамках 29-го тура РФПЛ сыграли вничью с «Уфой».

    Ранее 38-летний турок сообщил о том, что завершит карьеру по окончании сезона.

    – Какие эмоции от матча и церемонии прощания?

    – Мне очень грустно. Я горд, что меня так проводили, но мне грустно. Такие моменты в жизни бывают редко.

    Я рад таким проводам и одновременно грущу. Но это не конец, а какое-то начало.

    – Бердыев после матча сказал, что готов принять вас в тренерском штабе. Вы готовы вернуться в «Рубин» в качестве тренера?

    – Да, я готов. Готов учиться. Последнее время я готовил себя к обучению на тренера.

    Пока не могу сказать конкретно о планах, но я хочу остаться в футболе.

    Ранее главный тренер клуба Курбан Бердыев сказал, что тренерский штаб готов принять Карадениза.

    По завершении встречи в Казани состоялась церемония прощания с хавбеком, выступавшим за клуб с 2008 года.

    Карадениз – глыба. Спасибо за время в России

    Источник: БИЗНЕС Online

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    08.05.2018 00:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 11:00

      удачи во всех дальнейших делах и начинаниях!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 09:25

      Вот это правильно. Удачи.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 мая 2018, 07:41

      Удаячи!Хорошему человеку!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 мая 2018, 06:47

      спасибо малышу за годы в россии

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 мая 2018, 02:46

      Хороший игрок, уверена и тренером будет хорошим, удачи тебе Гёкдениз и спасибо за всё

      5
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 8 мая 2018, 01:15

      Успехов Караденизу!

      4
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