Карадениз попрощался с болельщиками после 300 матча за «Рубин»

«Рубин» в матче 29 тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

Полузащитник хозяев Гекдениз Карадениз вышел на поле на 59 минуте, заменив Вячеслава Подберезкина.

Турок провел 300 игру за клуб, в котором играл с 2008 года. 3 мая игрок анонсировал завершение карьеры. Встреча в Казани стала для 38-летнего Карадениза последней на домашнем поле.

После матча состоялась церемония прощания с Караденизом. На поле вышли его семья и дети, а представители клуба вручили ему футболку с цифрой 300 и портрет, составленный из 140 фамилий игроков, с которыми он выступал за «Рубин».

Ранее клуб навсегда закрепил за Караденизом 61 игровой номер.

Карадениз – глыба. Спасибо за время в России