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    Карадениз попрощался с болельщиками после 300 матча за «Рубин»

    «Рубин» в матче 29 тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

    Полузащитник хозяев Гекдениз Карадениз вышел на поле на 59 минуте, заменив Вячеслава Подберезкина.

    Турок провел 300 игру за клуб, в котором играл с 2008 года. 3 мая игрок анонсировал завершение карьеры. Встреча в Казани стала для 38-летнего Карадениза последней на домашнем поле.

    После матча состоялась церемония прощания с Караденизом. На поле вышли его семья и дети, а представители клуба вручили ему футболку с цифрой 300 и портрет, составленный из 140 фамилий игроков, с которыми он выступал за «Рубин».

    Ранее клуб навсегда закрепил за Караденизом 61 игровой номер.

    Карадениз – глыба. Спасибо за время в России

    Источник: Twitter

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    07.05.2018 22:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 10:43

      Спасибо за преданность,игру и искренность все эти годы! настоящий боец и профи! прекрасно когда есть такие игроки которых уважают болельщики любой команды и никогда не скажут ни одного плохого слова а только слова благодарности.

      1
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 08:44

      Что тут скажешь:"Легенда Рубина".

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 мая 2018, 22:39

      Уважаемый игрок! Столько лет был предан клубу

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