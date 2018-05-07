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    Карадениз – глыба. Спасибо за время в России


    4.3
    Голосов: 12
    07.05.2018 12:00
    Один из лучших легионеров в истории РФПЛ объявил об уходе.

    Если вдруг пропустили: этой весной «Бомбардир» крутит интервью с чехом Томашем Выходилом, который уже очень много лет живет и работает в далеком Новосибирске. Параллельно в тот материал мы вживили инфографику самых долговечных легионеров страны. Вот она:



    ( По этой ссылке – более крупно)

    В ней есть как минимум один важный момент: на данный момент в России обитает только один легионер из дальнего зарубежья, который играет здесь уже десять лет без перерыва. Это Гекдениз Карадениз.

    Давайте освежим историю. В 2008-м трансфер этого парня наверняка оценили не все. Во-первых, «Рубин» тогда пышно отмечал юбилей и покупал очень много: слова «Семак», «Милошевич», «Ребров» в новостях явно выглядели интереснее. Во-вторых, для талантливого игрока Карадениз слишком долго сидел в «Трабзонспоре»: говорили, что однажды его хотели видеть в АПЛ и «Зените», но президент клуба был против, а сам футболист, для которого Трабзон − родное место, не возражал. В-третьих, за пару лет до этого Карадениз влез в неприятную историю: вместе с друзьями поставил крупные деньги на матч турецкой лиги и потом пытался продавить нужный результат.

    Но Курбан Бердыев почему-то верил в турка и считал, что тот сыграет в Казани так же ярко, как временами блистал на родине, хотя рядом не было верного партнера Фатиха Текке. Тот двумя годами ранее укатил в Питер, и без него Карадениз больше не забивал так много.

    В общем, все было очень непонятно. Но Карадениз в первых же интервью уверенно говорил: «Хочу оставить в России свой след». В итоге не соврал. Уже на третьем матче в РФПЛ Карадениз положил два гола «Зениту» и эффектно казнил клуб, в который однажды чуть не перешел. С ним в составе «Рубин» впервые проиграл только на восьмом матче − когда все вокруг уже всерьез шептались, что эта шустрая банда из Казани реально на что-то претендует.



    Что было дальше − вы точно в курсе. Чемпионство, потом еще одно, ТОТ САМЫЙ матч против «Барсы» с победным голешником, Кубок России и много-много всего остального. Лихо заехавший в РФПЛ турок постепенно становился тут местной легендой. Его выбрали капитаном, он сделал на бицепсе тату с названием клуба, профинансировал строительство мечети в Татарстане, проводил благотворительные акции, разруливал внутренние конфликты и просто всячески показывал фанатам «Рубина», что живые титаны водятся не только в далеких «ливерпулях» и «ромах», но и прямо у них на старом «Центральном».

    Это была славная эпоха. Больше всего в ней поражают три момента.

    Первое − за свою карьеру Карадениз реально стал легендой сразу в двух местах. Очень разных, очень сложных, очень нестабильных. Нет никаких сомнений: вы не знаете больше ни одного человека, который бы так благодатно отпахал по десятилетию и на приморье Турции, и в центре огромной России.

    Второе − весь этот долгий период в «Рубине» Карадениз провел до странного ровно. И в куражные чемпионские, и в шальные перестроечные, и в грустные кризисные турок выходил и тащил команду − даже если в партнерах у него иногда оказывались совсем чудные ребята. За десять сезонов он сыграл меньше 20 матчей в год только дважды. Второй раз − из-за конфликта с Хави Грасией, который чуть не выкинул казанскую легенду куда-нибудь на заработки в Азербайджан: чем в итоге кончилась история и как вяло испанец вылетел за свои дела, вы тоже отлично помните. В остальном: при любых схемах, в любой форме и с любой силой − хоть эффектное золото, хоть стыдное десятое место − Карадениз более-менее держал планку. Невероятно.

    Третье − и самое главное. Легко и приятно сиять там, где царят штиль, довольство и денежная стабильность. Комфортно и понятно делать это там, где говорят на твоем языке и живут в знакомой тебе культуре. Карадениз же стал звездой: а) в чужой стране, б) в очень неспокойной лиге, в) в фантастически шатком клубе, где регулярно меняются тренеры, бюджеты, администраторы, партнеры вокруг. Как можно в таком чисто кэролловском безумстве сюжетных поворотов держать в статичном тонусе разум, мотивацию и физкондиции − для меня абсолютная магия. Наблюдать за ней все эти годы было очень приятно.

    И еще. Спасибо Караденизу, что транслировал всему миру нужный посыл: РФПЛ не только место, куда иностранцы заезжают на пару лет за кэшем и практикой перед трансфером в Китай − но еще чемпионат, где можно достойно провести карьеру, не обрастая по ходу довольным жирком.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, официальный сайт «Рубина», официальный сайт РФПЛ
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 12
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 мая 2018, 19:59

      красавчик, что сказать...

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 6 мая 2018, 04:37

      Удачи тебе! Красавчик!!!!Всегда нравилась твоя игра!!!
      Кста, Калачев и Гацкан догоняют тебя по времени проведенным в Ростове

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 мая 2018, 18:31

      Черноморец (перевод фамилии с турецкого),спасибо за долгую и стабильно хорошую игру!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      Xiko 4 мая 2018, 11:13

      Отличный футболист, который отдавал многое Российскому футболу и Рубину. Всего самого наилучшего!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Xiko 4 мая 2018, 20:47

      че интересно ,он не кинул клуб!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 4 мая 2018, 09:07

      Это помоему лучший легионер)который отдал России все)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Alemann 4 мая 2018, 07:55

      Гол Барсе на Камп-Ноу никогда не забуду. Уважуха. Грустно, когда уходят лучшие.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      war20071 4 мая 2018, 07:33

      ДА КРАСАВЕЦ ОТДАЛ ВСЕ В РУБИНЕ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 4 мая 2018, 06:59

      Молодец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 мая 2018, 06:57

      пришло время

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 3 мая 2018, 22:53

      Я может канечно и переборщил! Но это как тотти забрать у ромы, буффона у ювентуса, иньесту у барсы и лама у баварии

      3
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