Карадениз – глыба. Спасибо за время в России

Один из лучших легионеров в истории РФПЛ объявил об уходе.

Если вдруг пропустили: этой весной «Бомбардир» крутит интервью с чехом Томашем Выходилом, который уже очень много лет живет и работает в далеком Новосибирске. Параллельно в тот материал мы вживили инфографику самых долговечных легионеров страны. Вот она:





( По этой ссылке – более крупно)



В ней есть как минимум один важный момент: на данный момент в России обитает только один легионер из дальнего зарубежья, который играет здесь уже десять лет без перерыва. Это Гекдениз Карадениз.

Давайте освежим историю. В 2008-м трансфер этого парня наверняка оценили не все. Во-первых, «Рубин» тогда пышно отмечал юбилей и покупал очень много: слова «Семак», «Милошевич», «Ребров» в новостях явно выглядели интереснее. Во-вторых, для талантливого игрока Карадениз слишком долго сидел в «Трабзонспоре»: говорили, что однажды его хотели видеть в АПЛ и «Зените», но президент клуба был против, а сам футболист, для которого Трабзон − родное место, не возражал. В-третьих, за пару лет до этого Карадениз влез в неприятную историю: вместе с друзьями поставил крупные деньги на матч турецкой лиги и потом пытался продавить нужный результат.

Но Курбан Бердыев почему-то верил в турка и считал, что тот сыграет в Казани так же ярко, как временами блистал на родине, хотя рядом не было верного партнера Фатиха Текке. Тот двумя годами ранее укатил в Питер, и без него Карадениз больше не забивал так много.

В общем, все было очень непонятно. Но Карадениз в первых же интервью уверенно говорил: «Хочу оставить в России свой след». В итоге не соврал. Уже на третьем матче в РФПЛ Карадениз положил два гола «Зениту» и эффектно казнил клуб, в который однажды чуть не перешел. С ним в составе «Рубин» впервые проиграл только на восьмом матче − когда все вокруг уже всерьез шептались, что эта шустрая банда из Казани реально на что-то претендует.





Что было дальше − вы точно в курсе. Чемпионство, потом еще одно, ТОТ САМЫЙ матч против «Барсы» с победным голешником, Кубок России и много-много всего остального. Лихо заехавший в РФПЛ турок постепенно становился тут местной легендой. Его выбрали капитаном, он сделал на бицепсе тату с названием клуба, профинансировал строительство мечети в Татарстане, проводил благотворительные акции, разруливал внутренние конфликты и просто всячески показывал фанатам «Рубина», что живые титаны водятся не только в далеких «ливерпулях» и «ромах», но и прямо у них на старом «Центральном».

Это была славная эпоха. Больше всего в ней поражают три момента.

Первое − за свою карьеру Карадениз реально стал легендой сразу в двух местах. Очень разных, очень сложных, очень нестабильных. Нет никаких сомнений: вы не знаете больше ни одного человека, который бы так благодатно отпахал по десятилетию и на приморье Турции, и в центре огромной России.

Второе − весь этот долгий период в «Рубине» Карадениз провел до странного ровно. И в куражные чемпионские, и в шальные перестроечные, и в грустные кризисные турок выходил и тащил команду − даже если в партнерах у него иногда оказывались совсем чудные ребята. За десять сезонов он сыграл меньше 20 матчей в год только дважды. Второй раз − из-за конфликта с Хави Грасией, который чуть не выкинул казанскую легенду куда-нибудь на заработки в Азербайджан: чем в итоге кончилась история и как вяло испанец вылетел за свои дела, вы тоже отлично помните. В остальном: при любых схемах, в любой форме и с любой силой − хоть эффектное золото, хоть стыдное десятое место − Карадениз более-менее держал планку. Невероятно.

Третье − и самое главное. Легко и приятно сиять там, где царят штиль, довольство и денежная стабильность. Комфортно и понятно делать это там, где говорят на твоем языке и живут в знакомой тебе культуре. Карадениз же стал звездой: а) в чужой стране, б) в очень неспокойной лиге, в) в фантастически шатком клубе, где регулярно меняются тренеры, бюджеты, администраторы, партнеры вокруг. Как можно в таком чисто кэролловском безумстве сюжетных поворотов держать в статичном тонусе разум, мотивацию и физкондиции − для меня абсолютная магия. Наблюдать за ней все эти годы было очень приятно.

И еще. Спасибо Караденизу, что транслировал всему миру нужный посыл: РФПЛ не только место, куда иностранцы заезжают на пару лет за кэшем и практикой перед трансфером в Китай − но еще чемпионат, где можно достойно провести карьеру, не обрастая по ходу довольным жирком.



