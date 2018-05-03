«Рубин» навечно закрепил 61-й номер за Караденизом. Турок объявил о завершении карьеры

Руководство «Рубина» навечно закрепило за полузащитником Гекденизом Караденизом 61-й номер. Об этом заявил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

«Карадениз всегда отдавал себя игре. Все мы помним его 61-й номер, который прославлял имя «Рубина» в России и Европе. По общему решению руководства клуба, инвесторов, игроков и всех болельщиков мы закрепляем за ним этот номер навечно», – сказал Сайманов.

За «Рубин» Карадениз выступал с 2008 года и дважды становился чемпионом России с казанской командой.

Карадениз − глыба. Спасибо за время в России