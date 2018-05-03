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  • «Рубин» навечно закрепил 61-й номер за Караденизом. Турок объявил о завершении карьеры

«Рубин» навечно закрепил 61-й номер за Караденизом. Турок объявил о завершении карьеры

3 мая 2018, 20:23
7

Руководство «Рубина» навечно закрепило за полузащитником Гекденизом Караденизом 61-й номер. Об этом заявил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

«Карадениз всегда отдавал себя игре. Все мы помним его 61-й номер, который прославлял имя «Рубина» в России и Европе. По общему решению руководства клуба, инвесторов, игроков и всех болельщиков мы закрепляем за ним этот номер навечно», – сказал Сайманов.

За «Рубин» Карадениз выступал с 2008 года и дважды становился чемпионом России с казанской командой.

Карадениз − глыба. Спасибо за время в России

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Карадениз Гекдениз
Комментарии (7)
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mialkov
1525369517
Заслуженно! Верю, что вся Казань знает и не забудет игру Карадениза, а решение закрепить номер за ним навечно - дань уважения той игре 61-го, которая радовала глаз миллионов болельщиков во всей России.
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Михайловский Технарь
1525371037
Все заслуженно. Легенда Казани!
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Mister Fiks
1525371409
Я надеюсь, работу в клубе предложили !?
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Антон bx14e
1525373668
а за Сибайей закрепили?
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Федя Кабак
1525375468
Без преувеличения легенда рубина
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zigbert
1525410642
Правильное решение.
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OfaZavr
1525423992
правильно что так решили сделать, таких игроков нужно чтить и уважать.
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