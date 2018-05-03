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    «Рубин» навечно закрепил 61-й номер за Караденизом. Турок объявил о завершении карьеры

    Руководство «Рубина» навечно закрепило за полузащитником Гекденизом Караденизом 61-й номер. Об этом заявил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

    «Карадениз всегда отдавал себя игре. Все мы помним его 61-й номер, который прославлял имя «Рубина» в России и Европе. По общему решению руководства клуба, инвесторов, игроков и всех болельщиков мы закрепляем за ним этот номер навечно», – сказал Сайманов.

    За «Рубин» Карадениз выступал с 2008 года и дважды становился чемпионом России с казанской командой.

    Карадениз − глыба. Спасибо за время в России

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2018 20:23
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 11:53

      правильно что так решили сделать, таких игроков нужно чтить и уважать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 08:10

      Правильное решение.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 мая 2018, 22:24

      Без преувеличения легенда рубина

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 мая 2018, 21:54

      а за Сибайей закрепили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks 3 мая 2018, 21:16

      Я надеюсь, работу в клубе предложили !?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 3 мая 2018, 21:10

      Все заслуженно. Легенда Казани!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 мая 2018, 20:45

      Заслуженно! Верю, что вся Казань знает и не забудет игру Карадениза, а решение закрепить номер за ним навечно - дань уважения той игре 61-го, которая радовала глаз миллионов болельщиков во всей России.

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