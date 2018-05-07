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  • Бердыев: «Мы готовы принять Карадениза в тренерский коллектив»

Бердыев: «Мы готовы принять Карадениза в тренерский коллектив»

7 мая 2018, 23:46
9

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог ничьей с «Уфой» (0:0) в 29-м туре РФПЛ и рассказал о будущем Гекдениза Карадениза, который завершит карьеру по окончании сезона.

– В целом, серьезная игра предполагалась. «Уфа» достаточно хорошо обороняется. Место, которое она занимает, заслуженное. Все четко в обороне, стандарты.

Сергей (Семак) молодец, хорошую команду выстроил. Не имея звезд, достаточно уверенно играет на протяжении всего сезона. Думаю, это один из тех тренеров, у которых большое будущее.

– Скажите несколько слов по Караденизу. Не жалеете, что не выпустили его с первых минут?

– Выпустили настолько, насколько его хватает. В целом, такие легионеры нужны России. Те, кто действительно делает весомый вклад в развитие российского футбола. Надо отдать должное Гекденизу, на протяжении десяти лет верой и правдой служил «Рубину». Поэтому, я думаю, что это потеря для нас.

В то же время мы должны понимать, что мы должны гордиться такими футболистами. То, что 61-й номер навечно остался за ним, он это заслуживает.

– Будет ли ему какое-то место в тренерском штабе «Рубина»?

– Мы с ним разговаривали на эту тему. Он еще сам не решил, но в целом желание быть тренером у него есть. Посмотрим, как у него сложится. Мы готовы его принять в тренерский коллектив.

– Карадениз будет играть в матче с «Краснодаром»?

– Он до последнего матча с нами и в Краснодар полетит, а там по ситуации будем смотреть

– Чего не хватает, чтобы больше контролировать мяч и играть в более скоростной футбол?

– Сейчас уже все понимают, что с «Рубином» играть в открытый футбол опасно. Все команды, даже взять второй тайм со «Спартаком», закрываются. Если раньше мы закрывались, сейчас против нас закрываются.

И если соперник пытается нас прессинговать и играть в открытый футбол, нам это на руку. Безусловно, есть много моментов, над чем надо работать. Очень важно сохранить этот состав. Не знаю, насколько возможно будет.

Карадениз – глыба. Спасибо за время в России

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа Карадениз Гекдениз Бердыев Курбан
Комментарии (9)
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Lev Aleks
1525726839
Правильное решение, я думаю он потянет....опытнейший игрок с головой)
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Отчаянный Пердун
1525727637
Очень жаль, что он футбольно постарел! Но всё равно видна скорость мышления, техника и скорость (хоть и 38 лет). Этакий моторчик команды. Удачи Карадениз.
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B.G.
1525727734
...заслужил, бродяга)
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семёнычев
1525754100
Состав-это действительно проблема.. Попов и Нобоа в основе, а ведь они в аренде.. Навас под вопросом.. Кому играть?
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zigbert
1525759505
Было бы желание самого Карадениза. В Рубине ему пойдут навстречу.
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bolela_16
1525760244
удачи на новом поприще...
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OfaZavr
1525765927
надеюсь он останется в Казани и с клубом договорится о своей новой роли.
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FaTeK1945ru
1525791693
...очень рад за Карадениза!!!
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