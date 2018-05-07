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    Бердыев: «Мы готовы принять Карадениза в тренерский коллектив»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог ничьей с «Уфой» (0:0) в 29-м туре РФПЛ и рассказал о будущем Гекдениза Карадениза, который завершит карьеру по окончании сезона.

    – В целом, серьезная игра предполагалась. «Уфа» достаточно хорошо обороняется. Место, которое она занимает, заслуженное. Все четко в обороне, стандарты.

    Сергей (Семак) молодец, хорошую команду выстроил. Не имея звезд, достаточно уверенно играет на протяжении всего сезона. Думаю, это один из тех тренеров, у которых большое будущее.

    – Скажите несколько слов по Караденизу. Не жалеете, что не выпустили его с первых минут?

    – Выпустили настолько, насколько его хватает. В целом, такие легионеры нужны России. Те, кто действительно делает весомый вклад в развитие российского футбола. Надо отдать должное Гекденизу, на протяжении десяти лет верой и правдой служил «Рубину». Поэтому, я думаю, что это потеря для нас.

    В то же время мы должны понимать, что мы должны гордиться такими футболистами. То, что 61-й номер навечно остался за ним, он это заслуживает.

    – Будет ли ему какое-то место в тренерском штабе «Рубина»?

    – Мы с ним разговаривали на эту тему. Он еще сам не решил, но в целом желание быть тренером у него есть. Посмотрим, как у него сложится. Мы готовы его принять в тренерский коллектив.

    – Карадениз будет играть в матче с «Краснодаром»?

    – Он до последнего матча с нами и в Краснодар полетит, а там по ситуации будем смотреть

    – Чего не хватает, чтобы больше контролировать мяч и играть в более скоростной футбол?

    – Сейчас уже все понимают, что с «Рубином» играть в открытый футбол опасно. Все команды, даже взять второй тайм со «Спартаком», закрываются. Если раньше мы закрывались, сейчас против нас закрываются.

    И если соперник пытается нас прессинговать и играть в открытый футбол, нам это на руку. Безусловно, есть много моментов, над чем надо работать. Очень важно сохранить этот состав. Не знаю, насколько возможно будет.

    Карадениз – глыба. Спасибо за время в России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2018 23:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 8 мая 2018, 18:01

      ...очень рад за Карадениза!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 10:52

      надеюсь он останется в Казани и с клубом договорится о своей новой роли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 мая 2018, 09:17

      удачи на новом поприще...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 09:05

      Было бы желание самого Карадениза. В Рубине ему пойдут навстречу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 мая 2018, 07:35

      Состав-это действительно проблема..
      Попов и Нобоа в основе, а ведь они в аренде.. Навас под вопросом.. Кому играть?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 8 мая 2018, 00:15

      ...заслужил, бродяга)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 мая 2018, 00:13

      Очень жаль, что он футбольно постарел! Но всё равно видна скорость мышления, техника и скорость (хоть и 38 лет). Этакий моторчик команды. Удачи Карадениз.

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 мая 2018, 00:00

      Правильное решение, я думаю он потянет....опытнейший игрок с головой)

      6
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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > Lev Aleks 8 мая 2018, 00:03

      Поддерживаю.

      4
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